Les jeunes Tigres de Campbellton ont frappé vite et fort

Aussi novice que soit un félin, une fois affamé il peut devenir très dangereux. Les jeunes Tigres de Campbellton ont justement affiché leur voracité, jeudi soir, en allant surprendre les Western Capitals de Summerside chez eux par la marque de 3 à 2.

Une victoire inattendue qu’à peu près personne n’a vue venir, mis à part peut-être les Tigres.

Et si la victoire est impressionnante, la façon de faire l’est encore plus. Croyez-le ou non, la troupe de Greg Leland s’est même permis de dominer les Western Capitals, pourtant la meilleure offensive de la Ligue junior des Maritimes, au chapitre des lancers au but (41-39).

De ces 41 tirs, 18 dans ont été réalisés dans la seule première période, où les Tigres ont d’ailleurs réussi à déjouer à trois reprises Dominik Tmej. Ce dernier qui, faut-il le souligner, vient à peine d’être couronné meilleur gardien de la MHL.

«Nous étions très bien préparés pour ce match, affirme Francis Thibeault, auteur d’un but et une passe dans la victoire. Nous savions qu’en allant chercher une grosse victoire dès la première partie sur la route, cela allait nous mettre plus à l’aise. Mais attention, il ne faut quand même pas trop être à l’aise. Si nous voulons gagner le prochain match, les gars ont intérêt à être aussi prêts que jeudi soir.»

«Nous avons été solides à Summerside. Et notre gardien Greg Maggio a fait les arrêts-clés au bon moment. C’est lui qui nous a donné du momentum», signale l’ancien défenseur du Titan d’Acadie-Bathurst et des Wildcats de Moncton.

L’attaquant Charles-William Gagné révèle pour sa part que Leland avait été on ne peut plus clair dans son discours d’avant-match.

«Il nous a donné le mandat de garder notre jeu simple, de gagner nos batailles le long des rampes, de travailler plus fort qu’eux et d’amener le plus de rondelles possible au filet pour voir ce que ça allait donner comme résultat», mentionne Gagné, qui a obtenu une mention d’aide sur le but de Thibeault.

«Comme nous sommes les négligés parce que tout le monde s’attend à ce que notre grosse saison soit l’an prochain, nous n’avons rien à perdre. Bien sûr, nous étions nerveux en nous rendant là-bas, mais l’ambiance était vraiment très bonne dans l’autobus pour le retour», indique Gagné.

Ce dernier dit s’attendre à voir les Western Capitals, particulièrement leurs gros canons (T.J. Shea et Brodie MacArthur) se présenter au Centre civique Mémorial, samedi soir, avec un goût de vengeance dans bouche.

«Il s’agit de rester calme et d’attendre que la tempête se calme. Nous n’avons pas de super vedettes pour marquer de deux à trois buts par match, nous avons cependant 12 attaquants, six défenseurs et un gardien qui se présentent chaque soir», confie Charles-William Gagné.

Le mot de la fin appartient à Francis Thibeault qui a voulu mettre au défi la population du Restigouche.

«Nous avons obtenu de bonnes foules cette saison, mais j’espère que les séries vont nous apporter encore plus de monde au Centre civique», indique l’arrière de Val-d’Amour.

La rencontre débute à 19h.