Ligue Nord-Est: les JC’s de Bouctouche n’ont plus droit à l’erreur

Les JC’s de Bouctouche sont peut-être sous le respirateur artificiel, mais ils sont loin d’avoir dit leurs derniers mots. Même qu’ils sont plus déterminés que jamais à aller chercher ce championnat qui lui a toujours échappé depuis la naissance du Circuit senior Nord-Est en 2011-2012.

Dimanche dernier, alors qu’ils faisaient face à l’élimination devant les Hawks d’Elsipogtog, les JC’s ont rebondi avec un solide gain de 4 à 1. Une victoire qui, vous vous en doutez bien, a fait énormément de bien.

«Honnêtement, nous avions été malchanceux lors des matchs 2 et 3. Nous avions plutôt bien joué lors de ces parties, mais dans le quatrième match nous avons disputé une vraie rencontre de 60 minutes. Nous avions tous confiance que nous n’allions pas nous faire balayer par les Hawks. Maintenant, il s’agit d’aller chercher le prochain match afin de s’emparer du momentum», révèle l’auteur du but vainqueur Danis Gallant.

«La dernière partie a été notre match le plus complet de toute la saison», affirme de son côté Bruce Graham, qui a terminé la dernière rencontre avec un but et deux passes.

«Bien sûr, nous avons toujours le dos au mur et nous sommes bien conscients qu’il nous faudra gagner les trois prochaines parties pour remporter la série. Et le plus important que les gars doivent faire lors des prochains matchs est de travailler pendant 60 minutes», mentionne l’ancienne vedette des Wildcats de Moncton.

«Ça donne toujours de bons matchs contre Elsipogtog. Les deux équipes ont un excellent gardien de but, de la vitesse, du talent et du caractère. Mais si nous voulons vraiment remporter cette finale, nous devrons creuser profondément dans nos ressources et, surtout, vouloir davantage la victoire qu’eux ne la veulent», ajoute le grand numéro 29.

Chez les Hawks, le temps n’est évidemment pas à la panique. En fait, à écouter Alex Noël, tout semble être sous contrôle.

«Gagner quatre parties de suite est très difficile, indique Noël. Tout ce que nous devons faire c’est de continuer à jouer comme nous le faisons depuis le début de la série. Il s’agit de travailler plus fort qu’eux, de gagner les petites batailles et de s’assurer de bien jouer défensivement.»

Cette cinquième rencontre de la finale aura lieu ce dimanche à 18h45 au Centre J.-K.-Irving. Si nécessaire, les sixième et septième duels seront disputés les 24 et 25 mars, toujours à Bouctouche.