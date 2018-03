Ringuette: l’Attack refuse de prendre le Révolution à la légère

Ça ne prend pas une maîtrise en statistiques pour comprendre que les chances de voir le Révolution de Rive-Sud remporter leur série 2 de 3 contre l’Attack sont aussi minces qu’une pellicule fraîcheur Listerine. Depuis que le club de l’Atlantique s’est joint à la Ligue Nationale de ringuette en 2011-2012, il a défait la formation de la Montérégie 18 fois en 20 matchs, dont les 13 derniers.

Le duel paraît d’autant plus inégal que c’est sur le territoire de l’Attack (17-4-1, 35 pts) que le Révolution (7-15-0, 14 pts) devra s’exécuter. Aussi bien dire que les Québécoises ont déjà deux prises contre elles avant même que l’anneau n’ait été mis en jeu.

Mais n’allez surtout pas aborder les filles de l’entraîneur Gilles Proulx avec ça, parce que vous risquez de vous faire regarder de travers.

Les quatre filles interrogées sont toutes convaincues qu’il serait mal avisé de leur part de ne pas prendre leurs adversaires au sérieux.

«Dans cette ligue, n’importe qui peut battre n’importe qui, soutient la quart-arrière de l’équipe, Jessica Snowdon. Personne ne doit être pris à la légère. Elles ont des filles qui ont fait partie de l’équipe nationale junior. Nous devrons être prêtes à bûcher, comme dirait André Vautour (entraîneur adjoint).»

«Une fois en série, les compteurs sont mis à zéro et tout peut arriver, prévient pour sa part la gardienne Karine Doiron. Même si j’ai confiance que nous allons bien performer, je sais que cette série ne sera pas facile. Nous devrons travailler fort.»

«On ne va certainement pas se baser sur nos parties gagnées contre le Révolution, indique quant à elle la capitaine Josée Doiron. Le Révolution est une bonne équipe qui a la réputation de ne jamais abandonner. Peu importe le classement, tout peut arriver en fin de semaine.»

«Les matchs des séries éliminatoires sont à un niveau totalement différent de ceux de la saison régulière, affirme Jenny Snowdon. À ce stade-ci de la saison, toutes les équipes ont tendance à se battre plus fort pour une place au Championnat canadien. Il sera donc très important pour nous de respecter notre plan de match et de jouer comme nous en sommes capables, c’est-à-dire avec rapidité, intelligence et, surtout, en équipe.»

Après avoir atteint la finale en 2017, l’Attack veut cette fois-ci grimper la montagne jusqu’au sommet.

«Notre but ultime est de gagner la coupe, mentionne Jessica Snowdon. Mais nous devrons nous assurer d’escalader la montagne avec soin. Si nous perdons pied, les chances sont là pour que nous tombions. Il faut donc rester concentrée lors de notre ascension.»

«Nous avons atteint la finale il y a un an, ce qui était un bel accomplissement en soi. Mais ce n’est pas assez. Nous voulons plus. Mais avant de penser à ça, on va d’abord se concentrer sur le Révolution», révèle Josée Doiron.

«Je sais que nous sommes en mesure de mieux faire que l’an dernier, confie Jenny Snowdon. L’équipe ne cesse de s’améliorer parce que nous avons de l’amour pour ce sport et que nous voulons apprendre davantage. Personnellement, ça fait 16 ans que je joue à la ringuette et je continue d’apprendre.»

Le premier match sera disputé samedi matin au Bryan Dobson Arena de Riverview sur le coup de 10h. Puis, en début de soirée (18h), les deux formations se retrouveront à l’aréna Eugène-LeBlanc de Memramcook. Si nécessaire, une troisième partie aura lieu dimanche matin à 10h, toujours à Memramcook.