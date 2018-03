CRH : pas de troisième coupe de suite pour Saint-Quentin

Le parcours des Castors de Saint-Quentin en série éliminatoire du Circuit régional de hockey est chose du passé.

Grâce à un gain de 6 à 4 enregistré samedi soir, le Thunder de Perth-Andover a éliminé la formation du Restigouche-Ouest devant plus de 800 spectateurs réunis au Centre culturel de Saint-Quentin.

La troupe de l’entraîneur-chef Jean-François Martel s’est inclinée en six rencontres dans une série demi-finale hautement relevée.

Après avoir perdu les trois premiers duels de cette série menée 3-2 par Perth-Andover, les joueurs de l’équipe de Saint-Quentin espéraient être en mesure de causer un miracle en nivelant les chances et en forçant la tenue d’un septième et décisif match.

Les attaquants Adam Laite et Lachlan MacIntosh ont largement contribué à cette victoire du Thunder en terminant la soirée de travail avec un dossier de deux buts et d’une mention d’aide.

Dans une cause perdante, Ken Dufresne a bien fait avec une récolte d’un but et de deux aides. Eddie Banville a pour sa part signé un doublé dans la défaite des siens.

Ce revers des Castors empêche l’équipe de réaliser l’exploit de mettre la main sur une troisième Coupe Gérald-Martin consécutive.

Le Thunder de Perth-Andover tentera de mettre la main sur le précieux trophée en se frottant aux puissants Panthères du Haut-Madawaska dans le cadre de la ronde finale des éliminatoires du Circuit régional de hockey.

Les Félins ont aisément obtenu leur laissez-passer pour la grande finale en disposant des Ambassadeurs de Saint-Jacques en quatre rencontres. La série débutera jeudi soir, à Saint-François.