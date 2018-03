Hockey des Maritimes: le Blizzard explose en troisième

Logan Johnston et Kyle Ward ont marqué à 107 secondes d’intervalle en fin de troisième période et le Blizzard d’Edmundston est allé chercher une importante victoire de 3 à 1 sur les Timberwolves de Miramichi, dimanche soir.

Ce gain permet au champion du calendrier régulier de mener la série quart de finale de la Ligue de hockey junior des Maritimes 2-0, avec un troisième match prévu mardi au Centre Jean-Daigle.

Alexandre Jacob s’est montré complice des deux premiers filets des gagnants, en plus de compléter dans un filet désert.

Matthew Kreis avait donné une priorité d’un but aux locaux en milieu de deuxième période. Le gardien des Timberwolves, Tanner Somers, a été brillant dans la défaite, bloquant notamment 21 tirs au premier engagement.

Samedi au Centre civique Memorial de Campbellton, les Western Capitals de Summerside ont frappé avec quatre buts en première période, en route vers un gain facile de 6 à 3 sur les Tigres. Cette série quart de finale est maintenant égale 1-1 et elle se poursuivra lundi soir, à Summerside.

Morgan MacDonald (2) et Chris Chaddock (un but et deux passes) ont causé le gros des dommages pour les vainqueurs, qui ont même mené 6 à 0 jusqu’en mi-chemin en troisième période avant de voir Pierre-Luc Lurette et Trevor Bush, avec un doublé, éviter l’affront d’un jeu blanc à domicile.

Le gardien des Tigres, Greg Maggio, a été retiré après le premier vingt après avoir cédé quatre fois sur seulement 13 tirs. – AN