Le Titan est champion de la division des Maritimes!

Les chandails portés par les trois joueurs de 20 ans du Titan (le 26 d’Olivier Galipeau, le 13 d’Adam Holwell et le 25 de Jeffrey Viel) ont été placés à la vue de tous, dimanche soir, au gala de fin de saison de l’équipe. - Collaboration spéciale: Emmanuelle Parent

Le Titan d’Acadie-Bathurst a écrit une page d’histoire en fin de semaine en mettant la main sur un premier titre de division depuis la saison 2001-2002. La troupe de Mario Pouliot a quand même eu besoin d’une récolte de trois points sur une possibilité de quatre pour réussir l’exploit.

La dernière fois que le Titan a sorti le champagne, les meilleurs joueurs de l’équipe avaient pour nom Olivier Filion, Bruno Gervais, Jonathan Ferland et Adam Russo.

Pierre-Marc Bouchard, des Saguenéens de Chicoutimi, avait remporté le championnat des pointeurs cette année-là avec 140 points.

Ça vous donne une idée…

Pour mettre un terme à cette longue séquence, les champions de la division des Maritimes (43-15-10, 96 points) ont dû puiser au fond de leurs ressources.

Le défenseur Noah Dobson est reparti avec trois honneurs, dimanche soir, au gala de fin de saison du Titan: choix des partisans, joueur le plus utile et joueur-étudiant de l’année. – Collaboration spéciale: Emmanuelle Parent

Tout semblait pourtant pointer vers un petit match facile, vendredi soir, alors que les visiteurs s’étaient donné une priorité de 4 à 0 sur les Islanders de Charlottetown (37-24-7, 81 points) en première période.

Les locaux ont toutefois réussi cinq buts sans riposte pour se sauver avec une victoire de 5 à 4 en prolongation.

Tout allait donc se jouer samedi entre les deux prétendants au titre.

Un tour du chapeau de Mitchell Balmas a finalement permis au Titan de l’emporter 5 à 4 sur les Mooseheads de Halifax (43-18-7, 93 points) et mettre la main sur le titre devant près de 11 000 personnes au Centre Scotiabank.

«C’était un week-end très important pour nous. C’est sûr que le monde a peut-être fait une grosse affaire avec le fait qu’on a perdu une avance de 4 à 0 vendredi, mais honnêtement, ce n’était pas un match de 4 à 0. Les Islanders avaient plus de chances de marquer que nous et on a perdu beaucoup de batailles à un contre un», raconte Mario Pouliot.

«Je pense qu’on a couru à notre perte. Mais ce sont des choses qu’on avait à vivre. On sait qu’on va vivre des grosses défaites dans les séries, mais on devra être prêt à rebondir le lendemain soir.»

L’entraîneur-chef a pris les choses en mains en tenant une réunion d’équipe samedi matin, question de calmer tout son monde.

«On savait qu’on avait notre destin entre nos mains et qu’on avait un beau défi devant nous en jouant devant une salle comble à Halifax. Chapeau aux joueurs. Chaque fois que l’enjeu est important, ils se présentent et ils montent leur jeu d’un cran. C’est ça qui s’est passé samedi.»

C’est donc avec ce beau championnat derrière la cravate que le Titan va amorcer sa série contre les Saguenéens de Chicoutimi (28-35-5, 61 points). Le premier match sera présenté vendredi soir au Centre régional K.-C.-Irving à compter de 19h.