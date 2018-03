Tout allait pourtant bien pour les Wildcats…

Ce n’est pas exactement de cette façon que les Wildcats de Moncton souhaitaient se présenter en séries. Mais la réalité est parfois cruelle et c’est avec une séquence de deux défaites de suite que les hommes de Darren Rumble vont entreprendre la «vraie saison» face à l’Océanic de Rimouski.

Tout allait bien pour les Wildcats (27-33-8, 62 points), qui avaient vaincu les Sea Dogs de Saint-Jean (6 à 4) et les Screaming Eagles du Cap-Breton (9 à 3) plus tôt dans la semaine.

Mais des revers de 7 à 4 face aux Mooseheads de Halifax (43-18-7, 93 points) et de 5 à 2 contre les Islanders de Charlottetown (37-24-7, 81 points) sont venus tout gâcher lors du dernier week-end de la saison régulière 2017-2018.

Moncton menait pourtant 2 à 0 contre Halifax, vendredi soir.

Mais le wagon a pris le champ, alors que les locaux ont inscrit cinq buts de suite pour renverser la vapeur.

«C’est sûr qu’on ne voulait pas finir avec deux défaites, mais ce qui s’est passé contre les Mooseheads, j’aime mieux que ça soit arrivé en fin de semaine que dans les séries. On a appris de ça», raconte le défenseur Gabriel Sylvestre.

Selon lui, ce triste résultat servira de leçon à tout le monde avant d’amorcer les séries.

«On avait quand même joué du bon hockey durant la première période. Mais on a quitté le plan de match et c’est là qu’ils nous ont rattrapés et qu’ils ont commencé à nous dominer», souligne le numéro 3 des Wildcats.

«Tout est une question de momentum au hockey. Ils ont profité de quelques mauvais bonds pour aller chercher des buts qu’ils n’auraient pas dû compter. On s’est un peu écrasé après ça.»

La défensive des Wildcats a accordé pas moins de 45 tirs aux Mooseheads, une donnée qui ne ment pas.

«Ça fait quelques semaines que je répète qu’il faut faire attention aux petits détails en défensive. Quand on affronte des bonnes équipes, c’est ça qui fait la différence.»

Sauf que Sylvestre assure que tout ça appartient déjà au passé.

Le vétéran affirme que le moral est toujours bon dans l’équipe et que cet effondrement monumental n’a traumatisé personne.

«J’ai bon espoir qu’on va apprendre de ça. On en a jasé après le match et on a fait du vidéo. On va être prêt pour les séries. Il n’y aura aucun doute dans notre tête.»

Le patineur âgé de 19 ans affirme même que les Wildcats pourraient causer des surprises en séries.

«Quand on joue du bon hockey, cette équipe-là peut battre n’importe qui dans la ligue. On l’a prouvé à quelques reprises durant la saison», avance-t-il.

La troupe de Darren Rumble amorcera sa série face à l’Océanic de Rimouski (42-17-8, 92 points) vendredi soir au Colisée Financière SunLife à compter de 20h30 (heure des Maritimes). Le premier match au Colisée de Moncton aura lieu le mardi 27 mars à 19h.