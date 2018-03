Alpines: un championnat qui fait du bien

Après le fiasco d’il y a un an, la victoire de dimanche soir a évidemment fait beaucoup de bien dans le camp des Alpines de Tracadie.

Un championnat qui est venue conclure une grande saison comme en témoignent les 26 victoires en 29 rencontres et les 149 buts marqués contre les 81 accordés. C’est sans parler de sa fiche parfaite sur la route puisque les Alpines ont subi leurs trois revers à domicile.

«Ç’a été une saison formidable du début à la fin, affirme Lucien-Carl Sonier. Dès le départ, nous étions l’équipe que tout le monde voulait battre et ça nous a motivé. Notre objectif ultime était évidemment de remporter la coupe après la fin de saison que nous avons eue l’an dernier.»

«Nous avions de bons vétérans pour guider les jeunes, ce qui est très important dans une équipe. Et même vers la fin, alors qu’il nous manquait des gars comme Martin (McGraw), Ulysse (Brideau) et Michel (Losier), en plus de Ryan (Ferguson) qui a raté une partie, les jeunes ont pris la relève. Ça démontre que l’avenir de l’équipe est prometteur», confie-t-il.

De retour après plusieurs saisons d’absence, Yannick Devost n’en revient pas encore d’avoir pu vivre une telle saison.

«J’ai seulement accepté de revenir au jeu deux ou trois jours avant la première partie de la saison, dit-il. J’étais bien sûr incertain du rôle qu’on allait me donner dans l’équipe, mais surtout si j’allais être en mesure de bien performer à un tel niveau après ma longue absence», révèle-t-il.

«Heureusement, le personnel d’entraîneurs a eu confiance en moi et je me sentais de plus en plus à l’aise au fur et à mesure que la saison avançait. Cela dit, jamais je n’aurais cru que je marquerais le but qui allait donner la coupe à mon équipe. Avec Lucien-Carl et mon frère Carl, nous avons vraiment développé une belle chimie, d’autant plus que notre trio a bien fait en finale. C’était important que nous mettions l’épaule à la roue en raison de l’absence de plusieurs joueurs-clés», ajoute Yannick Devost.

Son frère n’était pas moins heureux. Lui aussi était de retour dans le giron des Alpines après une longue absence.

«J’ai joué deux saisons en Saskatchewan, mais rien qui puisse se comparer à ce championnat avec des gars de Tracadie, indique le cadet de la famille Devost. Je suis tellement fier de ce que nous avons accompli malgré les nombreux absents.»

«À vrai dire, plein de gens sont même venus me dire dans la dernière semaine que nous avions peu de chance de gagner et que nous étions désormais les négligés de la série. Ce qui a fait la différence est que chaque joueur a joué son rôle à la perfection. Ça démontre que quand tu mets l’effort, de belles choses peuvent se produire», raconte-t-il.

«En marquant le but vainqueur, mon frère Yannick mérite le droit de me taquiner pour le restant de ma vie. Je lui dois bien ça puisque j’ai dû raté une dizaine d’échappées pendant toutes les séries. Yannick a été l’un de nos joueurs-clés cette saison. Son engagement envers le club a été exemplaire. Je suis très fier de lui», mentionne Carl Devost.

«Cette saison aura été une expérience inoubliable, mentionne quant à lui Thomy Savoie. Il y a vraiment une belle chimie entre les joueurs. Je crois que c’est le début d’une nouvelle dynastie.»

Jesse Mallais, qui fait partie du groupe de jeunes qui prennent de plus en plus de place dans l’organigramme, a tenu à vanter la profondeur des Alpines.

«Je suis tellement heureux d’avoir vécu cette saison de rêve avec les gars. Nous venons d’avoir une terrible de belle saison. Tous les gars se sont tenus ensemble jusqu’à la fin. Nous ne l’avons pourtant pas eu facile en perdant Martin, Ulysse et Michel, en plus de Daniel (Basque), Sébastien (Hébert) et Ryan (Ferguson) qui ont aussi raté des parties», souligne Mallais.

«Heureusement, tous les gars ont su élever leur jeu d’un cran. Nous nous sommes battus pour gagner ce championnat. Je crois que c’est notre profondeur qui a fait la différence. Des gars comme Nicholas Richard, Brandon Haché et Marc-Antoine Mazerolle ont joué un rôle important dans notre championnat. Et puis, il y a Charles Austin qui est allé chercher un blanchissage dans le dernier match. C’était très mérité pour lui. Vraiment, ça s’annonce bien pour nous en vue des prochaines saisons», ajoute Jesse Mallais.

Le mot de la fin appartient au vétéran Martin McGraw qui a dû regarder ses coéquipiers faire tout le boulot en raison d’une blessure qui le tenait à l’écart du jeu.

«Je suis très fier de mes coéquipiers. Ils ont très bien joué et ils ont montré du caractère malgré toutes nos blessures. La différence cette année est que les jeunes et les vétérans étaient plus soudés. Nous avons un très beau groupe avec beaucoup de profondeur», souligne-t-il.