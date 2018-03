Les Marchands ont fait preuve de caractère

Les Marchands de Shippagan sont tristes depuis dimanche soir. C’est le lot de la majorité des équipes qui s’inclinent en finale. Quand ça arrive, ça fait mal là où ça compte. Même la bière d’après-match est soudainement moins bonne. C’est vous dire.

Heureusement, dans le cas des Marchands, les blessures ne devraient pas mettre trop de temps à guérir. Surtout qu’ils n’ont aucunement à rougir de leur première saison dans la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur.

Après tout, personne ne voyait ces nouveaux venus en finale de ligue. D’octobre à dimanche soir, les Marchands ont été les négligés.

Des négligés qui ont toutefois démontré une force de caractère peu commune. Et une saison qui aura également permis aux partisans de découvrir un nouveau gardien élite en Guillaume Chiasson. S’il y avait un trophée à remettre pour la recrue de l’année, il est clair que ce jeune portier âgé de 18 ans l’emporterait haut-la-main.

«Personne ne nous voyait en finale, avoue justement le jeune gardien qui célébrera son 19e anniversaire mercredi. Nous avons travaillé fort pour nous rendre jusqu’en finale et je crois que nous avons fait preuve de caractère.»

«Pour ma part, je suis très fier de ma première expérience dans le hockey senior. Au début, tout ce que je souhaitais était de démontrer que je pouvais jouer dans ce niveau, que j’étais capable de faire ma place malgré mes 18 ans. Vraiment, j’ai adoré mon parcours avec les Marchands. Je crois que j’ai un beau futur dans cette équipe», affirme Chiasson.

Le vétéran Samuel Paquet estime pour sa part que la défaite de samedi (5 à 1) au Centre Rhéal Cormier aura été le point tournant. Au lieu de se présenter à Tracadie avec une égalité de 2-2 dans la série, les Marchands ont plutôt fait face à l’élimination avec le résultat que nous connaissons maintenant.

Par ailleurs, Paquet a refusé de confirmer sa présence pour la prochaine campagne.

«On va d’abord voir comment l’été va se dérouler, dit-il. Il n’en demeure pas moins que ç’a été une année spéciale pour l’équipe et pour l’organisation des Marchands. Je suis content qu’ils m’aient accepté dans le club alors que je traversais un passage sombre dans ma vie. Le hockey a été une thérapie pour moi cet hiver. Mais si je reviens, ce sera avec un seul et unique but en tête, soit celui de gagner. C’est ce que j’ai dit à Charles (Austin) après le match dimanche soir.»

Tommy Chiasson est lui aussi très fier de ce que l’équipe a su accomplir avec un groupe de joueurs qui, pour la plupart, n’avait jamais joué ensemble.

«Après la série contre Chaleur qui avait nécessité sept matchs, les gens ne croyaient pas que nous allions battre les Acadiens. Surtout que Caraquet nous avait donné de la misère pendant la saison régulière. Mais nous avons su créer la surprise en élevant notre jeu d’un cran. Nous avons finalement fait un bon bout de chemin avec des jeunes joueurs et un excellent gardien. Avec les vétérans qui vont revenir, ça regarde bien pour l’avenir de l’équipe. C’est évident que la défaite est difficile à avaler, mais avec le genre de match que nous avons disputé, où il y avait beaucoup d’intensité, nous en sortons la tête haute», mentionne-t-il.

«C’est dommage que nous n’ayons pas pu gagner à la maison samedi. Nous n’avons pas été chanceux et les Alpines ont pris le momentum en troisième période. Même si les Alpines ont mérité la victoire, le pointage (5 à 1) ne reflète pas du tout la partie. Ça aurait pu changer bien des choses si nous nous étions rendus à Tracadie à égalité 2-2 au lieu de tirer de l’arrière 1-3», ajoute Tommy Chiasson.

Frédérik Jones en est un autre pour qui la défaite a fait mal. Lui, il a cru aux chances des Marchands jusqu’à la fin.

«Je n’ai jamais joué dans un club avec un aussi bon esprit d’équipe. Nos vétérans ont joué un rôle super important et les jeunes n’ont jamais cessé de s’améliorer. C’est évident que la partie de samedi aurait pu faire une différence. La série aurait alors recommencé à zéro. Les deux gardiens ont joué de très gros matchs tout au long de la série. Plusieurs de ces parties se sont décidées dans les dernières minutes. Dans la défaite, je retiens beaucoup de positif. Si tout le monde demeure en santé, nous aurons du succès la saison prochaine. J’aimerais aussi remercier les partisans qui ont embarqué avec nous dans cette aventure», révèle Frédérik Jones.