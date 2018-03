Gymnastique rythmique: Dieppe remporte la coupe Élégance

Plusieurs gymnastes néo-brunswickoises ont profité de leur passage à Edmundston en fin de semaine pour obtenir un laissez-passer pour le Championnat Atlantique qui se déroulera à Halifax à la fin du mois.

Plus d’une centaine de participantes ont pris part au 45e Championnat provincial de gymnastique rythmique, qui s’est tenu à la polyvalente Cité des Jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston.

Les neuf clubs de gymnastique rythmique en provenance des quatre coins de la province étaient représentés lors de l’évènement, le dernier du genre à avoir eu lieu en 2018 dans la province même si l’année est encore jeune.

«Difficile de demander mieux! L’équipe hôtesse Élégance d’Edmundston a organisé une belle compétition et a bien pris soin des gymnastes présentes», a tout d’abord raconté Stephanie Légère, qui est entraîneure-chef du club Extenso de Dieppe.

Avec une récolte d’une vingtaine de médailles individuelles et de groupe et la capture de la coupe Élégance remise au club qui obtient la plus haute moyenne accumulée lors de la compétition, il va de soi que celle qui est également la directrice technique de l’association provinciale de gymnastique rythmique avait de quoi se réjouir.

«Je suis également contente parce que je constate une nette amélioration dans le développement et les performances des athlètes de la province, et ce des niveaux débutants jusqu’à l’élite», a affirmé Stephanie Légère, qui est aussi juge de niveau national.

Juliève Mazerolle, du club Extenso de Dieppe, est l’une de celles qui s’est particulièrement illustrée lors de la compétition.

L’athlète dieppoise a mis la main sur la médaille d’or dans la catégorie junior après un parcours pratiquement sans fautes.

«Je me sentais prête plus que jamais et j’ai hâte d’aller compétitionner à Halifax, a raconté à l’Acadie Nouvelle la jeune athlète âgée de 13 ans. L’atmosphère était bonne à Edmundston, tu es toujours prête à aider tes coéquipières même si tu veux gagner.»

La gymnastique rythmique est une discipline olympique qui marie la gymnastique, la danse, le ballet les mouvements acrobatiques et la flexibilité. Les gymnastes s’exécutent en manipulant des objets tels que le cerceau, le ruban, le ballon, la corde et les massues.

«Même si la discipline existe depuis des décennies et est présente à la télévision lors des Jeux olympiques, il demeure que c’est quelque chose qui n’est pas nécessairement connu de tout le monde et qui mérite d’être découvert et apprécié», a tenu à souligner Stephanie Légère.