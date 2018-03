Les Tigres n’ont pas dit leur dernier mot

Leur surprenante victoire 3 à 2 au Credit Union Place de Summerside, jeudi, en lever de rideau des séries éliminatoires, n’a-t-elle été qu’un coup de chance pour les Tigres de Campbellton? Peut-être bien que oui, ou peut-être bien que non. En fait, on devrait avoir une meilleur idée de la situation lors de la visite des Western Capitals au Centre civique Memorial, mercredi soir.

Les Tigres, qui tirent maintenant de l’arrière 2-1 dans leur série quart de finale de la Ligue de hockey junior des Maritimes après des revers de 6 à 3 et de 3 à 0, auront la chance de niveler la marque devant leurs partisans. En cas de défaite, ils devront traverser le pont de la Confédération, vendredi soir, pour faire face à l’élimination. C’est vous dire à quel point le duel de mercredi est important.

Pour le défenseur Francis Thibeault, il ne fait aucun doute que les Tigres n’ont pas encore dit leur dernier mot.

«C’est clair que les Western Capitals ont resserré leur jeu après notre victoire. Nous avons pu rapidement voir la différence», affirme l’arrière de Val-d’Amour.

«Par contre, nous avons nos chances. Même que lors du premier match, s’ils ont remporté les deux premières périodes, la troisième était complètement à notre avantage. Et lundi, nous avons contrôlé le match pendant au moins deux périodes», indique-t-il.

«Je crois vraiment que tout va débloquer aussitôt que nous aurons marqué un but», ajoute Thibeault.

Son coéquipier Pascal Valcourt croit pour sa part que les Tigres auraient davantage intérêt à mettre plus de circulation devant le gardien Alex Bishop.

«Nous n’avons pas vraiment réussi à tester Bishop, estime le hockeyeur de Saint-Quentin. Oui, nous avons été menaçants en troisième période. Mais tant qu’il pourra voir les rondelles, tu peux être certain qu’il va faire l’arrêt. Il faut que nous mettions plus de trafic devant lui. Il faudra donc être plus combatif et aller dans la zone dangereuse. En fait, il faut trouver une façon de mettre la rondelle dans le filet.»

«C’est un match crucial pour nous, mentionne Valcourt. Et comme nous sommes à la maison devant nos partisans, c’est à nous d’en profiter.»

Trevor Bush est le meilleur pointeur des Tigres après trois rencontres avec deux buts et une passe. Francis Thibeault (1-2) et Charles-William Gagné (0-3) ont également récolté trois points chacun.

La rencontre de mercredi soir débute à 19h.