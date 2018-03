Midget: huit en 10 pour les Flyers

Les Flyers de Moncton sont champions du Nouveau-Brunswick. Encore une fois.

Un titre provincial pour l’équipe de John DeCourcey, c’est devenu aussi routinier que le traditionnel défilé de la Saint-Patrick.

La victoire de 4 à 3 inscrite lundi soir à Quispamsis a permis aux Flyers de balayer les Vitos de Saint-Jean huit points contre un et de mettre la main sur un huitième titre provincial du circuit midget majeur en 10 ans.

Le deuxième filet du match de Cole Darragh, en prolongation, a finalement éliminé les Vitos.

«Ce fut une vraie bataille, affirme l’entraîneur-chef John DeCourcey. On a peut-être balayé les Vitos, mais chaque partie a été serrée. Saint-Jean a une très bonne équipe et ce fut difficile de les achever dans le quatrième match.»

Les locaux ont pris une avance de 10-1 au niveau des tirs au but avant que les visiteurs ne sortent finalement de leur torpeur.

«Nous savions qu’ils allaient sortir comme des enragés, mais on savait aussi que si on pouvait survivre à ça, le reste de la soirée allait tourner en notre faveur.»

La recrue Cole Cormier savourait son premier titre dans le midget majeur.

«C’est tout un sentiment. On a travaillé fort pendant la saison et dans les séries et je suis vraiment content d’avoir gagné», mentionne le patineur originaire de Dieppe.

«Je pense que les gars étaient tous prêts à jouer avant la partie. On savait que ce serait un match difficile et tout le monde est resté concentré. Il fallait juste travailler plus dur qu’eux pour aller chercher la victoire.»

L’arrière Lukas Cormier a joué une bonne partie du match avec la face dans la baie vitrée, gracieuseté des gros attaquants des Vitos.

«Les Vitos ont mis beaucoup de pression, mais la défensive a bien réagi dans l’ensemble. Je pense qu’on a fait du bon travail. On commençait un peu à être fatigués en prolongation, mais on a juste voulu mettre ça de côté. Ça a valu la peine à la fin», affirme le numéro 15 des Flyers.

«J’ai déjà gagné un championnat provincial dans le pee-wee, mais ça faisait longtemps. Ça fait du bien d’en gagner un autre.»

Le héros du jour, Cole Darragh, savourait aussi ce moment unique.

«Mon coéquipier Cole Stewart avait la rondelle et il a pris un tir au filet. J’étais juste là pour prendre le retour. J’ai seulement lancé la rondelle de toutes mes forces!», lance-t-il dans un français impeccable.

«L’an passé, j’étais sur le quatrième trio et aujourd’hui, je réussis le but victorieux pour remporter le provincial. C’est une expérience que je n’oublierai jamais.»

Les Flyers vont donc participer au championnat de l’Atlantique de hockey midget AAA, qui sera présenté du 29 mars au 1er avril à East Hants, en Nouvelle-Écosse.