Biathlon: un engouement exceptionnel à Charlo

On s’attendait au départ à accueillir quelque 125 athlètes, et ce seront finalement 171 qui se sont présentés pour le Championnat national de biathlon de Charlo.

C’était la première véritable journée de compétition de biathlon mercredi à Charlo; une journée idéale, tant au niveau météo qu’en terme de conditions du parcours. Car la neige, ce n’est vraiment pas ce qui manque à Charlo, au point où ç’a même été un problème en soi pour les organisateurs.

«Avec tout ce qui est tombé la semaine dernière, il a fallu enlever près d’un mètre de neige avec la machinerie pour préparer notre champ et notre site de tir. Ç’a été un travail énorme. Heureusement, il a fait plutôt froid depuis quelques jours, ce qui a durci la neige sur les pistes et fait en sorte qu’elles sont aujourd’hui rapides et en parfaite condition», exprime le responsable technique, Marc Levesque.

Julia Ransom, de la Colombie-Britannique, a terminé 2e lors du sprint féminin à Charlo. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Départ de l’épreuve du sprint 10 km chez les hommes. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Les biathlètes se préparent pour une session de tirs. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Un total de 171 biathlètes participent au Championnat national qui a lieu jusqu’à dimanche à Charlo. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Vincent Blais, du Québec (2), et Jasper MacKenzie, de la Colombie-Britannique (3), lors de l’épreuve du sprint 10 km individuel. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

L’afflux de participants est par ailleurs un heureux problème pour le comité organisateur.

«On ne s’attendait pas du tout à ça, c’est le plus gros championnat que nous avons accueilli jusqu’à présent», explique le président du comité organisateur, Joe Elias.

Cette situation pousse, selon lui, la capacité d’accueil du site à son maximum, que ce soit en terme d’infrastructure (champs de tir), de logistique, de nourriture, etc.

«Je ne crois pas que nous aurions pu en prendre beaucoup plus», ajoute-t-il, notant au passage qu’une centaine de bénévoles se rend sur le site chaque jour.

Heureux de la tournure de l’événement, il s’explique néanmoins mal ce soudain engouement.

«Je crois que c’est en grande partie attribuable aux Jeux olympiques. Les athlètes sont motivés. Et ce qui est intéressant, c’est qu’en raison de la date que nous avons choisie, nous avons été en mesure d’avoir ici plusieurs membres de l’équipe nationale ayant pris part aux derniers Jeux. Et ça, c’est fantastique», indique-t-il.

Le championnat se poursuit jusqu’à dimanche. Jeudi à compter de 10h aura lieu la compétition de poursuite. Les participants auront par la suite droit à une journée de répit vendredi. Samedi, ce sera au tour de l’épreuve du relais. Dimanche, le championnat prendra fin avec la présentation de la dernière épreuve, le départ de masse.