Le Lightning du Nord a joué avec émotion

Éric Plourde va y aller pour le tour du chapeau en fin de semaine prochaine à l’occasion des Championnats de l’Atlantique de hockey féminin midget AAA.

Après avoir savouré des titres de l’Atlantique avec ses équipes pee-wee AAA (masculin) et bantam AAA (féminin), l’entraîneur-chef tentera de guider son Lightning du Nord à la terre promise au niveau midget.

L’équipe du pilote acadien a déjà marqué l’histoire puisque c’est la première fois que le Lightning remporte le championnat du Nouveau-Brunswick.

Cette présence au grand rendez-vous de l’Atlantique, la formation du Nord la doit à un triomphe de 6 à 4 sur les Rockets de Moncton le 18 mars à Cocagne.

«Cette victoire a été possible parce que toutes les filles ont travaillé ensemble. Je leur avais dit que ça prenait un effort d’équipe, et que ce n’était pas seulement une affaire d’une ou deux joueuses», raconte celui qui en est à sa première saison derrière le banc du Lightning.

L’exploit est de taille puisque son équipe perdait 3 à 1 au milieu de la rencontre. Marik Mallet a brisé l’égalité de 4 à 4 en troisième pour faire pencher la balance en faveur du Lightning.

«C’est un bel accomplissement pour tout le monde parce que l’équipe n’avait gagné que deux ou trois parties durant toute la saison 2016-2017, mentionne Éric Plourde. Il y avait pas mal d’ouvrage à faire quand j’ai pris l’équipe en main et pas mal de monde ne croyait pas en nos chances. Mais les filles se sont rapidement aperçues qu’en travaillant, on pouvait accomplir des choses intéressantes.»

Quand la sirène finale a sonné, ce fut l’explosion de joie.

«Plusieurs filles pleuraient et ça sautait partout. Elles m’ont presque fait pleurer moi aussi! Sur papier, les Rockets avaient une meilleure équipe que nous, mais les filles ont joué avec émotion et elles croyaient en elles.»

Le Lightning s’envolera donc pour Mount Pearl, à Terre-Neuve, pour participer au championnat de l’Atlantique, du 29 mars au 1er avril. L’entraîneur-chef a confiance de voir ses filles relever le défi.

«Je pense que nous pouvons battre ces équipes-là, mais ce sera une grosse commande. Nous avons quand même quelques filles qui ont vécu l’expérience l’an passé dans le bantam AAA. Plusieurs sont habitués à jouer sous la pression, explique-t-il. On doit bien jouer défensivement et profiter de nos chances de marquer. Nous n’avons pas une grosse attaque.»

Sa fille Érica, qui a été la meilleure pointeuse de l’équipe cette saison (43-18=61 en 24 rencontres), pense aussi que le Lightning va tenir son bout à Terre-Neuve.

«D’après moi, le calibre de jeu va être vraiment fort. Il va falloir bien jouer. Si toutes les filles se présentent, je pense que nos chances sont bonnes», mentionne celle qui en est à sa première saison dans le midget.

«On doit jouer un match à la fois et ne pas regarder trop loin en avant. Mais on a du plaisir en jouant dans ce genre de compétition. On va essayer de profiter de cette expérience le plus qu’on peut.»

Le tournoi comprendra également les Sélects du Nord (Nouvelle-Écosse), les Ice Breakers de l’Est (Terre-Neuve), les Wildcats de Mid Isle (Île-du-Prince-Édouard), les Warriors de Western (hôtes) et le Lightning du Nord (Nouveau-Brunswick), qui disputera son premier match le 29 mars à 16h contre les Wildcats.