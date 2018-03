Personne ne donne cher de la peau des Wildcats de Moncton à l’aube de leur duel de premier tour face à l’Océanic de Rimouski. C’est pourtant avec un sourire en coin que Darren Rumble et ses joueurs affirment qu’ils sont négligés dans cette série. Préparent-ils un coup fumant?

Même si 31 points ont séparé les deux équipes en saison régulière, l’entraîneur-chef des Wildcats (27-33-7, 62 points) pense que son équipe pourrait surprendre l’équipe du Bas-du-Fleuve (42-17-9, 93 points).

Il n’a malgré tout aucune objection à voir les médias camper sa troupe dans un rôle de négligé.

«C’est comme ça que j’aime ça. Nous sommes en santé présentement, à part Mika (Cyr), et je m’attends à une bonne performance de mes joueurs. J’ai toujours cru en eux et je suis convaincu qu’ils vont faire le boulot», avance-t-il.

Cela dit, Rumble reconnaît que l’Océanic est une belle machine de hockey.

«C’est une équipe qui ne donne pas beaucoup de buts (174). En fait, je pense que c’est la meilleure défensive de la ligue cette saison. Leurs joueurs ne trichent jamais. On devra travailler pour tout ce qu’on veut avoir. Et si on s’aventure trop loin de notre plan de match, ils vont nous bouffer tout rond.»

Les mots d’ordre chez les Wildcats seront donc discipline et patience.

«Ils ont un bon gardien et une défensive imposante physiquement. Mais on connait la recette du succès, on doit juste nous assurer de la respecter.»

Son homologue Serge Beausoleil ne croit pas non plus aux prédictions des experts.

«Je ne cacherai pas qu’on ne connaît pas beaucoup les Wildcats. Mais on sait que c’est une équipe avec un potentiel offensif énorme», mentionne-t-il.

«Je ne pense pas que le classement reflète le rang où ils devraient être. Ils ont eu beaucoup de blessures dans la première moitié de la saison et (Alexander) Khovanov est arrivé seulement en janvier.»

On le sent, l’entraîneur-chef de l’Océanic respecte réellement son adversaire.

«Selon moi, c’est une équipe qu’on ne doit pas prendre à la légère. On doit continuer à jouer comme on l’a fait toute l’année. Je ne pense pas que ce soit le temps de changer quoi que ce soit. On doit continuer à être qui on est.»

Le pilote est conscient que les Wildcats, c’est un peu une boîte à surprise. Même les fidèles partisans de l’équipe ne savent pas exactement à quoi s’attendre.

«Ça pourrait être une longue série. J’ai une équipe jeune et ce n’est pas le temps de croire que ça va être facile contre les Wildcats. Je n’ai pas vu les prédictions des experts. Si ce sont les mêmes qui nous avaient placés 16es au début de l’année, je prends ça avec un grain de sel», lance-t-il en riant.

«Moi je dis que ce sont juste des sirènes qui essaient de nous attirer avec leurs chants. On doit rester ancré dans le présent parce que je ne crois pas que ça va être une promenade dans le parc pour nous.»

Les deux premiers matchs de la série quatre de sept seront présentés vendredi et samedi au Colisée Financière Sun Life de Rimouski. La première rencontre à Moncton aura lieu le mardi 27 mars à 19h.