Un premier titre à la portée des Républicaines

Les Républicaines de la Cité des Jeunes d’Edmundston auront peut-être la chance de vivre un moment historique en fin de semaine. La troupe de Simon Nadeau tentera de remporter le premier titre de son histoire, alors que le championnat provincial de hockey scolaire féminin AAA se mettra en branle, vendredi à Miramichi.

La formation du Madawaska retrouvera sur son chemin les Cavalières de l’école Clément-Cormier de Bouctouche, les Vedettes de l’école Mathieu-Martin de Dieppe et les Greyhounds de l’école Saint John High.

«On veut vraiment rapporter le trophée à notre école, déclare la joueuse de centre Jennifer Boutot. On veut pouvoir dire au moins une fois que la Cité des Jeunes a gagné le championnat provincial.»

La patineuse âgée de 16 ans dit réaliser l’ampleur de la tâche qui attend son équipe.

«Je ne m’attends vraiment pas à ce que ça soit facile, surtout qu’on a toujours de la misère contre les Vedettes. Mais on a déjà joué contre toutes les équipes et on les connaît bien», souligne-t-elle.

L’objectif des joueuses du Madawaska est donc très clair.

«On vise vraiment de gagner la finale provinciale. On sait qu’on devra travailler en équipe et donner tout ce qu’on a, mais on veut vraiment gagner cette année. On est une belle gang. Toutes les filles s’entendent bien et ça paraît sur la glace», indique Jennifer Boutot.

«On va perdre six joueuses l’an prochain et on réalise que ce sera plus difficile. Cette année est la bonne. Il va falloir qu’on ait confiance en nous et qu’on ne baisse pas les bras après un but. C’est avec ça qu’on a un peu plus de difficulté.»

Chez les Vedettes, on se dit également bourré de confiance à l’aube de cet important rendez-vous.

«On a déjà joué contre Clément-Cormier et je sais qu’on peut les battre. On a aussi déjà battu les Républicaines lors d’un tournoi à Edmundston. Mais je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre de l’équipe de Saint-Jean», note l’attaquante Julie Gauvin.

Les Vedettes ont éliminé les Royals de l’école Riverview High et les Bisons de l’école W.-A.-Losier de Tracadie pour atteindre la finale provinciale.

«On veut d’abord se rendre en finale, et de là, on souhaite pouvoir gagner le championnat. On devra ignorer les spectateurs et toutes les distractions pour se concentrer sur ce qu’on a à faire», indique le numéro 24.

Les Cavalières ont également l’intention de quitter Miramichi avec le précieux trophée dans leurs bagages.

«On a travaillé dur dans les séries parce qu’on voulait vraiment se rendre jusqu’au tournoi provincial, raconte l’arrière Monica Richard. On veut montrer que même si on perd des bonnes joueuses chaque année, on peut quand même se rendre loin. Toutes les équipes vont là pour gagner. C’est le but de tout le monde. On va faire tout ce qu’on peut pour remporter un autre titre provincial.»

Richard a vécu l’euphorie de la victoire en 2016 à sa première saison dans le hockey scolaire et elle veut répéter l’exploit.

«J’étais nerveuse, mais il n’y a rien que je n’ai plus aimé que l’expérience du provincial. Ce sont les plus beaux moments que j’ai eus dans le hockey. C’était incroyable. On était sous le choc et on pleurait toutes de joie», se souvient-elle.

La première rencontre sera présentée vendredi à 17h et opposera les Greyhounds aux Cavalières.

Les Vedettes, championnes en titre, ont remporté quatre titres provinciaux (1996, 2006, 2009 et 2017), alors que les Cavalières ont mis la main sur la bannière en 2003 et en 2016.