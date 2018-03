Un sextuple médaillé paralympien à Charlo

Le Canadien Mark Arendz a remporté trois médailles en biathlon et trois autres en ski de fond aux Jeux paralympiques de Pyongchang. - Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Cette présence à Charlo de plusieurs olympiens n’est pas passée inaperçue. C’est notamment le cas du paralympien Mark Arendz.

«C’est une source d’inspiration pour nous tous, un exemple de résilience et de combativité. On est tous très impressionné de ce qu’il a accompli», confie M. Elias.

Aux Jeux paralympiques de Pyeongchang, Mark Arendz a en effet réussi tout un exploit en amassant trois médailles en biathlon (l’or au 15 km, l’argent au 7,5 km et le bronze au 12,5 km) et trois en ski de fond (l’argent en équipe ainsi que le bronze au sprint 1,5 km et au style classique 10,5 km). Cette performance exceptionnelle lui a notamment valu le titre honorifique de porte-drapeau de la délégation canadienne lors des cérémonies de clôture.

«J’ai encore beaucoup de difficulté à croire tout ce qui vient de m’arriver. Ça va au-delà de mes rêves les plus fous», a exprimé l’athlète au journal.

Il s’agissait par ailleurs d’un grand retour au centre de Charlo pour l’athlète originaire de l’Île-du-Prince-Édouard. C’est en effet ici que Mark Arendz a effectué sa toute première course à l’extérieur de sa province natale.

«C’est un endroit où je suis venu skier à quelques reprises et que j’affectionne tout particulièrement», exprime l’Insulaire.

Et qu’en est-il de sa performance? «Ma course (sprint) a relativement bien été, mais je dois avouer que je n’étais pas à ma forme maximale. J’aurais bien aimé être toujours sous l’adrénaline des Jeux paralympiques, mais je suis plutôt sur le décalage», avoue-t-il.