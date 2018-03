Biathlon: Kevin Heppell revoit des visages connus

Le Championnat canadien de biathlon de Charlo marque le retour à la compétition d’un jeune athlète du coin, Kevin Heppell.

Ce retour, qui survient après une demi-douzaine d’années d’absence dans cette discipline (Heppell a néanmoins continué à pratiquer le ski de fond de compétition), a cela de particulier qu’il connaît bien plusieurs des 13 autres athlètes de son groupe d’âge, dont les membres de l’équipe nationale.

«Plusieurs sont d’anciens compétiteurs avec qui j’ai croisé le fer à quelques reprises par le passé. C’est super excitant de se revoir, ça rappelle de bons souvenirs», exprime le biathlète âgé de 26 ans.

Parmi le lot de ses anciens rivaux, certains ont pu vivre l’expérience olympique. Impressionné par leur parcours, Heppell ne peut s’empêcher de penser à ce qui lui serait arrivé s’il avait persévéré dans ce sport.

«C’est certain que ça fait un petit pincement de les voir et ça soulève des questions. Est-ce que j’aurais dû pousser ça davantage quand c’était le moment? Peut-être, mais en même temps, je ne regrette rien», dit-il.

De son propre aveu très ancré dans sa communauté, il ne croit pas qu’il aurait aimé s’expatrier dans l’Ouest canadien pour y faire carrière.

«Je suis fier de voir où ils sont rendus et aussi de leur avoir fait une bonne compétition ce matin (mercredi) malgré tout. Je ne venais pas ici dans l’idée de leur donner une chance, car ils n’en ont pas besoin de toute façon. Alors j’ai tout donné», a mentionné l’athlète, soulignant qu’il a ouvert la machine afin de faire forcer ses anciens confrères.

Mercredi, Heppell a terminé 10e (sur 14) au sprint masculin individuel de 20 km, à 4m30s du meneur, l’olympien Scott Gow. Jeudi, il a conclu la poursuite 12,5 km masculin en 12e position, à 7m31s du gagnant, encore Scott Gow (35m54s).

Aujourd’hui entraîneur de ski de fond et de biathlon, il se fait une joie de transmettre sa passion pour le sport.

«On est un petit club (les Aventuriers de Charlo) qui travaille fort pour le développement des athlètes dans la province. On a d’ailleurs trois jeunes qui en sont ici à leur tout premier championnat national. Qui sait, ils seront peut-être de futurs champions? Et c’est d’autant plus intéressant qu’ils ont la chance de côtoyer des olympiens. C’est une très bonne occasion pour eux de voir de grands athlètes en action et d’apprendre», ajoute Kevin Heppell.

Pas d’âge pour le biathlon

Au championnat de Charlo, la catégorie des Maîtres (35 et 50 ans et plus) compte quelque 24 inscriptions, ce qui est relativement peu. Toutefois, près de la moitié de celles-ci est composée de membres du Nouveau-Brunswick… et du Restigouche.

Dolorès Bérubé est du lot. Fondeuse amateure, elle a eu la piqûre du biathlon en effectuant du bénévolat sur le champ de tir lors de compétitions il y a quelques années.

«J’en avais des frissons. J’ai tout de suite voulu essayer ça», raconte-t-elle.

Et elle n’est pas la seule. Ils sont une vingtaine à s’entraîner trois fois semaine aux Aventuriers.

«On est une belle famille», relate-t-elle.

L’an dernier, elle a participé à une compétition internationale en Finlande d’où elle est d’ailleurs revenue avec une médaille au cou. En fin de semaine, elle s’est inscrite dans chacune des quatre disciplines au programme. Son souhait: monter sur le podium chez elle, ce qu’elle a réussi deux fois en remportant l’épreuve féminine de sprint 6 km chez les maîtres 50 ans et plus mercredi et en terminant deuxième dans la poursuite féminine 7,5 km dans la même catégorie jeudi.

«Je me sens bien au niveau physique, mais il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte lors de compétitions. Je vais essayer fort» promet-elle.

Comment expliquer la popularité de ce sport au niveau des maîtres dans la province?

«Je crois que c’est une question de plaisir du sport, ce mélange entre le ski et le tir. C’est attirant et les gens veulent essayer autre chose», tente comme explication Mike Lushington, sommité dans le domaine dans la province.

«Et, qu’on le veuille ou non, nous sommes dans une province et une région où la population est vieillissante. C’est donc plus réaliste de voir davantage de maîtres joindre le programme qu’une grande relève auprès des jeunes», poursuit-il.