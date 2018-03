Ça sent les éliminatoires à Bathurst!

L’engouement est contagieux ces jours-ci au Centre régional K.-C.-Irving et ce n’est pas seulement parce que le printemps est arrivé. C’est que ça sent les séries éliminatoires à plein nez. En fait, ça sent bon comme ç’a rarement senti aussi bon depuis des années. Les entraîneurs ronronnent de bonheur juste à voir les joueurs s’entraîner avec autant de passion, les partisans affichent un large sourire juste à entendre le nom de l’équipe et la région Chaleur est redevenue hockey comme dans le bon vieux temps. Vivement que la «vraie saison» commence.

L’enthousiasme est tel qu’Olivier Galipeau s’est mis en tête de faire concurrence aux salons de coiffure en rasant le coco de tous ses coéquipiers.

«Honnêtement, ça leur fait très bien», s’est exclamé Mario Pouliot, de fort belle humeur.

«La plus grosse différence c’est avec Elijah», ajoute en riant l’entraîneur au sujet de son défenseur qui a dit adieu à sa longue crinière.

À l’évidence, Pouliot adore l’initiative de son vétéran défenseur. Pour lui, il ne fait aucun doute que ce genre de mouvement a son importance dans la préparation d’une équipe en vue des séries éliminatoires.

La petite célébration improvisée par les partisans, samedi soir, au retour de l’équipe de Halifax, est un autre élément que Pouliot considère comme important.

«J’ai dit aux gars que plus on va avancer, plus on va s’approcher de notre objectif et plus ils seront derrière nous. Ces partisans nous en ont d’ailleurs donné un exemple incroyable samedi. Il y a un buzz actuellement dans la ville et c’est plaisant. Il y a une très belle énergie dans l’aréna depuis quelques parties. L’autre jour contre les Mooseheads, malgré le fait que le match était présenté à la télévision sur Sportsnet à la grandeur du pays, c’était plein. J’ai trouvé ça beau de voir tous ces gens s’unir et se faire entendre. Ils ont voulu démontrer qu’ils sont derrière leur club», affirme Pouliot.

Pouliot a également beaucoup aimé l’émotion démontrée par ses hommes à l’entraînement cette semaine.

«Il y avait beaucoup d’enthousiasme et d’intensité dans les entraînements. J’ai aimé la façon dont tous les gars faisaient attention aux moindre petits détails», dit-il.

Ça débute donc vendredi soir avec une série 4 de 7 face aux Saguenéens de Chicoutimi. Un club complètement aux antipodes.

Le Titan (43-15-10, 96 pts) a non seulement accumulé 35 points de plus au classement, mais il a aussi marqué 70 buts de plus et en a accordé 50 de moins que leurs opposants du premier tour. C’est sans parler de leurs six marqueurs de 20 buts et de 11 patineurs avec au moins 40 points, contre seulement deux dans chacune de ces catégories pour les Saguenéens (28-35-5, 61 pts). On vous épargne l’efficacité du Titan sur les unités spéciales (2e en avantage numérique et 3e en infériorité) qui ne se compagne pas du tout à celle de la troupe de Yanick Jean (14e et 17e).

Les Sags auront besoin de tout leur monde



Les Saguenéens de Chicoutimi sont les négligés et tout le monde s’entend que ça va leur prendre une série de petits miracles pour venir à bout du Titan. L’entraîneur Yanick Jean est le premier à l’admettre.

Il a toutefois tiqué quand l’auteur de ces lignes lui a mentionné que la plupart des miracles devait venir de son gardien numéro un Zachary Bouthillier.

«Tu ne t’en vas pas dans les séries en pensant que tu as besoin de ton gardien. Dans les séries, tu as besoin de tout ton monde. Et même devant les buts, ce n’est pas seulement l’affaire de Bouthillier. C’est aussi l’affair d’Alexis Shank», confie Jean, qui compte utiliser ses deux portiers dans cette série.

«Ça va aussi prendre un grand effort de tout notre groupe de défenseurs et de chacun de nos attaquants», dit-il.

Jean ajoute que l’équipe a été préparée en conséquence devant l’immense défi qui l’attend.

«Claude (Bouchard, son adjoint) et moi nous sommes déjà retrouvés des deux côtés de la clôture, c’est-à-dire que nous avons déjà dirigés des favoris et des négligés. C’est évident que nous avons utilisé notre expérience pour préparer nos gars. Quand tu es le négligé, il faut s’assurer de bien faire les choses et de s’assurer d’avoir la bonne approche mentale», explique-t-il.

À savoir si la présence d’Olivier Galipeau, German Rubtsov et Keenan MacIsaac dans l’autre camp pouvait servir de source de motivation pour ses joueurs, Jean a répondu dans la négative.

«Ça ne change absolument rien. En raison de notre position au classement (15e), c’était garanti que nous allions nous retrouver devant un bon club. Et le Titan est une excellente équipe qui a décidé d’y aller le tout pour le tout. C’est une équipe qui n’a donc pas le droit de perdre. Pour notre part, il s’agira de rester concentré sur notre jeu», souligne Yanick Jean.