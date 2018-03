Hockey scolaire féminin AA: les Élites, c’est du sérieux

Déjà championnes en titre, les Élites de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault partent avec une longueur d’avance au Championnat provincial de hockey féminin des écoles secondaires AA, qui a lieu en fin de semaine à l’école Carleton North de Florenceville-Bristol.

Du début à la fin, la dernière campagne aura été parsemée de plusieurs beaux moments. À commencer par leur fiche de 10 victoires, un revers et un verdict nul en saison régulière, ou encore par leurs trois championnats de tournoi, dont un de niveau AAA. Les filles ont également perdu en finale de deux autres tournois de calibre AAA.

Tout ça pour dire que les Élites, c’est du sérieux.

«Nous avons encore neuf filles qui étaient là quand nous avons gagné le championnat il y a un an, affirme Kailee Madore. Nous sommes un groupe de filles qui travaille ensemble. C’est un aspect sur lequel nous avons beaucoup travaillé ces dernières années et c’est je crois la recette pour avoir une équipe championne.»

«Exactement, révèle Allie Christensen. Si nous sommes une équipe de premier plan, c’est parce que nous jouons en équipe et que nous avons du plaisir à le faire.»

Les Élites disputeront la victoire face aux Acadiennes de la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet, aux Prédateurs de la polyvalente Roland-Pépin de Campbellton et aux Lady Stars de l’école Carleton North, que l’équipe connaît plutôt bien puisqu’elles font partie toutes deux de la Conférence Ouest. Les Élites ont toutefois disputé des matchs contre les deux écoles de la Conférence Nord pendant les tournois ici et là dans la province.

«Les Acadiennes ont une bonne équipe, mais j’ai confiance dans les Élites. C’est nous qui allons remporter le provincial encore cette année», assure Allie Christensen.

«Nous n’avons pas vraiment peur d’aucune équipe, poursuit Kailee Madore. Que ce soit un match régulier, un tournoi ou un championnat provincial, nous sommes toujours prêtes pour l’équipe adverse.»

Du côté des Acadiennes, on fonde de grands espoirs sur le brio des défenseures Emmy Hébert, Charly Roy et la capitaine Chloé Landry. Et aussi, bien sûr, sur l’excellente attaquante Audrey Godin.

«Notre défensive est vraiment notre gros atout, mentionne l’entraîneur adjoint Patrick Blanchard. Et puis avec Audrey Godin à l’attaque, nous avons une fille avec des mains incroyables.»

Blanchard est également d’avis que les Acadiennes peuvent compter sur la meilleure gardienne de la conférence Nord en Amélie Cormier.

Chez les Prédateurs, l’entraîneur-chef Éric Comeau compte lui aussi sur sa défensive pour causer la surprise.

«Nous ne marquons pas beaucoup de buts, mais nous n’en donnons pas beaucoup non plus. Les Élites sont le club à battre et notre objectif est de se faufiler devant Caraquet et Carleton North. Et une fois en finale, on ne sait jamais», souligne Comeau.

Les Prédateurs, qui en sont à leur première participation au Championnat provincial depuis 2015, misent justement sur deux arrières qui étaient là il y a trois ans.

«Natacha Doucet est probablement la meilleure arrière de la Conférence Nord. Elle contrôle de le jeu et elle excelle à transporter la rondelle d’un bout à l’autre de la patinoire. C’est d’ailleurs elle qui a marqué le plus de buts dans notre équipe», confie Éric Comeau.

«Nous avons un club persévérant. Nous ne lâchons jamais», indique Natacha Doucet.

Le tournoi prend son envol vendredi soir à 18h et la finale sera disputée dimanche après-midi sur le coup de 14h.