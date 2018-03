Hockey scolaire masculin AA: les Acadiens favoris

Même si ça ne fait pas nécessairement l’affaire de l’entraîneur-chef Daniel Chiasson, compte tenu qu’il ne souhaite pas voir ses jeunes se retrouver avec davantage de pression qu’ils n’en ont déjà sur les épaules, le fait demeure que les Acadiens de la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet se présenteront à Sackville avec le statut de grands favoris au Championnat provincial de hockey scolaire masculin AA.

Les Acadiens, forts d’une saison régulière de 17 victoires, une défaite et trois verdicts nuls pour 37 points, ont devancé au classement les Prédateurs de la polyvalente Roland-Pépin de Campbellton (14-6-0-1, 29 pts) par une marge de huit points.

Et si on ajoute leur fiche lors des tournois de Caraquet (4v, 1d), de Grand-Sault (3v, 1d) et de Fredericton (5v, 0d), ainsi que leur spectaculaire victoire en cinq duels dans leur récente série éliminatoire face aux Vikings de l’école Marie-Esther de Shippagan, la fiche des Acadiens en 2017-2018 est de 32 gains, 5 revers et trois parties nulles.

«C’est une saison dont nous sommes très fiers, affirme Daniel Chiasson. Et cette belle remontée que nous venons de faire contre les Vikings est le plus beau cadeau qu’on pouvait me faire. Pour un entraîneur, tu souhaites que tes joueurs soient confrontés à un tel défi avant le provincial.»

Les Acadiens sont parvenus à renverser les Vikings après avoir perdu les deux premiers matchs de leur série.

«Les Vikings s’étaient carrément transformés en bête de guerre pour cette série, mentionne-t-il. Ils ont joué comme des gars de Shippagan et des îles Lamèque que nous connaissons bien. Ils ont forcé mes joueurs à puiser au bout de leurs limites. C’était quelque chose de voir mes gars remporter les trois derniers matchs en trois soirs. Ils ont beaucoup appris dans tout ça. Ils ont appris à quel point qu’une aventure peut se terminer rapidement.»

Le capitaine Ian Lanteigne, ainsi que les quatre autres vétérans de dernière année, Éric Thifault, Andy Haché, Félix Albert et Jocelyn Chiasson, sont les grands leaders de cette équipe. Ajoutez à cela les jeunes Justin-Olivier Boudreau, Samuel Roy, David Blanchard et, surtout, Jérémy Haché, le meilleur pointeur de la ligue.

Outre les Acadiens et les Prédateurs, les Stars de Carleton-Nord (Conférence Ouest) et les Titans de Tantramar (Conférence Sud) seront du tournoi. Andrew Thompson et Riley Callahan, dans le camp des Stars, et Tyler Lang, du côté des Titans, sont des joueurs à surveiller.

Le tournoi prend son envol vendredi à 16h avec la présentation du duel entre les Acadiens et les Titans. Le match entre les Prédateurs et les Warriors suivra à 18h. Quatre autres rencontres sont au programme samedi et les deux équipes qui présenteront le meilleur dossier s’affronteront en finale dimanche sur le coup de 13h.

Les Prédateurs tiennent à leur couronne

Les Prédateurs de la polyvalente Roland-Pépin de Campbellton sont les champions en titre et c’est avec leur couronne qu’ils ont l’intention de revenir à la maison au terme du tournoi. Les Acadiens de Louis-Mailloux ont beau avoir un meilleur dossier qu’eux, les représentants du Restigouche ne souffrent d’aucun complexe.

«Nous avons confiance, révèle l’entraîneur-chef Yves Castonguay. Je crois sincèrement que le fait que nous ayons des joueurs qui ont goûté à la victoire lors du Championnat provincial l’an dernier joue en notre faveur. Ça nous donne un avantage que les autres équipes n’ont pas.»

«En ayant des vétérans qui ont vécu un tel tournoi, ils seront en mesure de calmer les jeunes si le besoin se fait sentir. Vraiment, tout ce dont nous avons à faire c’est de nous présenter à Sackville et de jouer à notre plus haut niveau», indique Castonguay.

Maxime Savoie, la vedette offensive de l’équipe, estime qu’il sera important pour les Prédateurs de se présenter avec l’idée de tout donner sur la patinoire.

«Les victoires vont venir avec le travail, dit-il. Si nous travaillons comme nous en sommes capables, nous pouvons gagner ce tournoi même si les Acadiens sont les favoris. Face aux Acadiens, par contre, il sera important de contrer leur premier trio.»

Les Prédateurs ont par ailleurs la particularité de compter sur deux filles devant les buts, soit Danielle Castonguay et Ariane Boissonneault. Cette dernière, qui est la cousine de Marlène Boissonneault, ne sera toutefois pas en mesure de jouer ce week-end en raison d’une blessure à un genou.

«Je vais être là pour encourager mes coéquipiers et je m’attends à en perdre la voix», affirme Boissonneault avec humour.

«Notre force à nous les Prédateurs c’est notre esprit d’équipe. Nous sommes une équipe qui n’abandonne jamais tant que la sirène ne se fait pas entendre à la fin de la troisième période», affirme-t-elle.

A: Les Jaguars veulent causer la surprise

Les Jaguars de l’école Samuel-de-Champlain de Saint-Jean se présenteront à Blackville avec la ferme intention de causer la surprise au Championnat provincial de hockey masculin des écoles secondaires A.

«Nous n’en sommes qu’à notre deuxième saison dans la ligue, mais nous avons cependant des joueurs avec beaucoup d’expérience, affirme l’entraîneur-chef Stéphane Duval. Plusieurs joueurs ont décidé de venir jouer avec nous plutôt que dans le midget.»

Avec comme résultat que les Jaguars ont connu une saison 2017-2018 au-delà des espoirs. Non seulement ils ont dominé la Conférence Sud, mais ils ont également remporté les trois tournois auxquels ils ont pris part, dont celui qu’ils ont organisé en hommage à Denis Cormier, le premier gérant de l’équipe qui est décédé il y a un peu moins de deux ans en raison de la maladie.

«C’était important pour nous de gagner ce tournoi, révèle Duval. Le fils de Denis, Xavier, est d’ailleurs notre capitaine.»

Les Jaguars ont un alignement qui n’est pas piqué des vers. Loin de là.

Alexandre Lafrenière, qui a entamé la saison avec les Sea Dogs de Saint-Jean, dans la LHJMQ, en est évidemment le chef de file. Bien secondé qu’il est par les Caleb Lévesque, Matei Parascan, Luc Deschênes, Hunter Carr et Xavier Cormier. Devant les buts, les Jaguars peuvent compter sur trois gardiens, soit Jérémie Delaquis, Cory Benoit-MacKinnon et Paige Mather. Cette jeune gardienne, la seule fille de l’équipe, sera toutefois absente en fin de semaine afin de prendre part au Championnat provincial bantam AAA.