Les Tigres devront solutionner l’énigme Alex Bishop

Les Tigres de Campbellton sont dans l’eau chaude. Même que ça commence à bouillir. Tellement, en fait, que les représentants du Restigouche sont tout près de quitter ce bain de premier tour face aux Western Capitals de Summerside.

À la suite de leur revers de 4 à 1, mercredi soir au Centre civique Memorial, les Tigres tirent maintenant de l’arrière 3-1 dans la série et ils pourraient bien voir leur saison s’arrêter dès vendredi soir au Credit Union Place.

Mercredi, les Tigres se sont encore une fois butés à un Alex Bishop en pleine possession de ses moyens. L’ancien portier des Sea Dogs de Saint-Jean, qui vient tout juste de confirmer qu’il jouera pour l’Université de Toronto en 2018-2019, a bloqué 39 des 40 rondelles dirigées vers lui. Depuis qu’il a pris la relève de Dominic Tmej lors du premier match, Bishop s’est montré intraitable devant les Félins du Restigouche comme en témoignent sa moyenne de buts alloués de 1,08 et son taux d’efficacité de ,971. Il a bloqué 133 des 137 lancers des Tigres.

«C’est clair qu’il est sur une belle lancée, mais nous gaspillons plusieurs chances de marquer, estime le défenseur Pierre-Luc Lurette. Si nos attaquants peuvent finir par débloquer, ça va être dangereux d’après moi.»

«Il faut juste continuer de lancer et placer du trafic devant le filet. Avec toutes les occasions que nous avons, la rondelle va bien finir par frapper une jambière ou quelque chose d’autre pour qu’elle finisse son chemin dans le filet. C’est exactement ce que les Western Capitals font et plusieurs de leurs buts ont été réussis après avoir frappé l’un de nos joueurs. Tout ça commence par un tir au filet. C’est à force de lancer au but que la rondelle va finir par entrer», affirme l’athlète de Val-d’Amour.

Du côté des Western Capitals, on veut bien sûr en terminer au plus vite. D’autant plus que la série est beaucoup plus serrée qu’elle n’y paraît, selon l’attaquant Brodie MacArthur.

«Les Tigres ont une équipe qui travaille fort avec un échec-avant combatif. Ils sont également très bons pour se replier dans leur zone. C’est dur de jouer contre eux», explique MacArthur.

«Je crois que la grande différence depuis le premier match que nous avons perdu, c’est que nous jouons avec plus d’intensité. Nous jouons continuellement du hockey désespéré», dit-il.

À quel genre de partie doit-on s’attendre vendredi soir? À un grand match de hockey, soutient MacArthur.

«Dans une série, la quatrième victoire est toujours la plus difficile à obtenir. Nous nous attendons à un grand effort des Tigres vendredi et il est hors de question de les laisser prendre ne serait-ce qu’un peu de momentum. Nous allons disputer au meilleur de notre capacité pour cette cinquième partie», ajoute Brodie MacArthur.

Si jamais une sixième rencontre s’avère nécessaire, elle sera disputée dimanche au Centre civique Memorial de Campbellton. S’il y a un septième duel, il aura lieu mardi à Summerside.