Wildcats-Océanic: un duel entre les deux surdoués

Les trois premiers choix, Samuel Poulin (no 2, Phoenix de Sherbrooke), Alexis Lafrenière (no 1, Océanic de Rimouski) et Jakob Pelletier (no 3, Wildcats de Moncton., au repêchage de 2017. - Archives

Les entraîneurs ont horreur des comparaisons individuelles. Mais pour les amateurs de hockey, une confrontation entre les deux meilleurs joueurs du dernier repêchage midget, c’est du véritable bonbon.

Alexis Lafrenière n’a pas fait mentir les experts à ses premiers coups de patin dans le circuit Courteau. Il a mené les pointeurs de l’Océanic de Rimouski avec un dossier de 42 buts et 80 points en 60 rencontres.

Jakob Pelletier n’a pas du tout mal paru avec les Wildcats de Moncton, comme l’indique son dossier de 23 buts et 61 points en 60 parties.

Un duel entre les deux surdoués âgés de 16 ans se veut donc un rendez-vous à ne pas manquer.

«C’est sûr que ça va être excitant de l’affronter, convient Pelletier. Je sais qu’il y aura toujours des comparaisons et je n’ai pas de problème avec ça. Je veux juste gagner. C’est ça qui est important. Et je pense que ce sera la même chose pour lui.»

Sauf que le numéro 11 des Wildcats ne veut pas se laisser attirer par le jeu des comparaisons. Les deux sont habitués de s’affronter puisqu’ils ont évolué dans le même circuit au cours des deux dernières saisons.

«Je ne veux pas vraiment montrer quelque chose à qui que ce soit. Je veux jouer de la même façon que je l’ai fait cette saison. Ça ne me dérange pas vraiment ce que le monde dit ou ce que le monde pense. Je fais mon affaire. C’est sur que c’est le meilleur joueur de leur équipe et qu’il va falloir l’avoir à l’oeil un peu. Mais en bout de ligne, ce ne seront pas deux joueurs qui vont faire la différence», mentionne Jakob Pelletier.

Alexis Lafrenière est exactement du même avis.

«C’est un sport d’équipe et c’est un duel entre les Wildcats et l’Océanic, pas juste entre deux joueurs. On sait que Moncton a une bonne équipe, mais il va falloir rester fidèle à notre identité. On est une équipe solide et déterminée, qui n’accorde pas beaucoup de buts», explique-t-il.

L’entraîneur-chef Serge Beausoleil comprend pourquoi le duel fait couler beaucoup d’encre.

«Franchement, c’est naturel de faire les comparaisons, comme on les faisait au début de la saison chez nous avec Lafrenière et Sidney (Crosby). Je pense que ce sont deux athlètes extraordinaires, deux très bons joueurs de hockey et deux gars qui donnent une belle visibilité à la LHJMQ», mentionne le pilote de l’Océanic.

«Mais ça s’arrête là. Ce n’est pas Lafrenière contre Pelletier. Ce sera les Wildcats contre l’Océanic. Lafrenière n’a pas joué en fin de semaine et on existait encore. C’est pareil à Moncton. Si Pelletier rate un match, les Wildcats vont continuer d’exister. Une série ne se résume pas à un seul joueur. Il y a tellement de bons joueurs dans chacune des deux équipes.»

Darren Rumble affirme que son joueur vedette n’est pas du genre à faire passer ses succès avant ceux de l’équipe.

«J’espère qu’il n’essaiera pas de montrer quoi que ce soit à personne et qu’il va juste jouer son match. En série, chaque fois que vous vous engagez dans des batailles personnelles ou dans des vendettas, vous pouvez facilement faire dérailler le plan de match», indique l’entraîneur-chef des Wildcats.

«Je m’attends seulement à ce que Jakob joue des bons matchs, comme il le fait toujours.»