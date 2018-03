Hockey senior Nord-Est: est-ce que Bouctouche pourra compléter sa remontée?

Attachez vos tuques avec de la broche, les JC’s de Bouctouche commencent à avoir du fun à jouer au hockey!

Les Hawks d’Elsipogtog semblaient se diriger allègrement vers un balayage en quatre parties dans la finale de la Ligue de hockey senior Nord-Est face aux JC’s de Bouctouche.

Les Hawks menaient 3-0 et s’apprêtaient à sortir le champagne du frigo.

Mais les JC’s ont décidé que ce n’était pas tout à fait terminé.

Deux victoires plus tard et on se retrouve avec la présentation d’un sixième match, samedi soir au Centre J.-K.-Irving de Bouctouche (à 20h).

«On a du fun à jouer présentement et l’équipe est pas mal plus confiante. Ce n’était pas très plaisant après les premières parties. On ne s’amusait pas du tout», raconte l’attaquant des JC’s, Luc Williams.

Bouctouche semble en voie de causer toute une surprise.

«On n’a jamais abandonné. De notre point de vue, les trois premières parties auraient pu aller d’un côté comme de l’autre. Le fait que nous avons continué à travailler nous a permis de revenir de l’arrière et on est en train de faire une série plus intéressante.»

L’ancien des Aigles Bleus de l’Université de Moncton affirme que son équipe a fait le plein de confiance lors des deux dernières rencontres.

«Leur gardien Brian Gillis a été incroyable dans les premières parties. On avait de la misère contre lui et c’est sûr que le fait de pouvoir marquer le premier but du match a fait une grosse différence dans les deux dernières parties. Ça nous a donné confiance et ça nous a prouvé qu’on peut le battre», explique-t-il.

«On s’est dit que la série était loin d’être terminée. Il ne faut pas oublier que c’est du hockey senior. Tout peut arriver. On espère gagner la prochaine partie, se rendre à la limite et voir ce qui va se passer ensuite.»

La question est maintenant de savoir si les Hawks réussiront à stopper la machine des JC’s.

«On a beaucoup de momentum de notre côté présentement et on pense que ça va faire une différence au prochain match. On a gagné deux parties de suite et on s’en va dans la bonne direction», avance Luc Williams.

Craig Soke est du même avis.

«Je pense que nous avons commencé à jouer du vrai hockey de séries au cours des dernières rencontres. On sait que les Hawks veulent mettre un terme à la série samedi, mais on va leur donner une belle bataille», souligne-t-il.

Chez les Hawks, on est un peu ébranlé, mais toujours confiant.

«Je m’attends à un autre bon match. Ce sont deux bonnes équipes et chaque partie est serrée», affirme l’attaquant acadien Alex Noël.

On doit vraiment mettre l’accent sur la discipline si on veut mettre un terme à cette série-là. Bouctouche a beaucoup de talent et on sait qu’on ne va pas les battre facilement. On va devoir travailler plus fort qu’eux.»

Les Hawks pourraient devoir se passer des services de l’excellent défenseur Sawyer Hannah, qui soigne une blessure au dos.

«On a une bonne chimie d’équipe. On est vraiment là pour le plaisir du hockey. Dans le hockey senior, beaucoup de gars sont juste là pour l’argent, mais nous, on est là pour gagner», mentionne l’ancien du Bleu et Or.

Peu importe l’issu de la série, Elsipogtog est déjà assuré de participer au tournoi de la coupe Allan (le championnat canadien de hockey senior), qui aura lieu en avril en Saskatchewan.