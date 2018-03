Séries de la LHJMQ: la première au Titan

Jeffrey Viel et Noah Dobson y sont allés d’un but et une passe chacun pour permettre au Titan d’Acadie-Bathurst d’entamer les séries sur le bon pied dans une victoire de 3 à 1 sur les Saguenéens de Chicoutimi, vendredi soir, devant 2815 spectateurs au Centre régional K.-C.-Irving de Bathurst.

N’eut été du gardien Zachary Bouthillier, de loin le meilleur des siens, les hommes de Mario Pouliot auraient pu inscrire au moins quatre buts de plus. Bouthillier a réalisé 34 arrêts dont plusieurs vols lors du premier et du troisième vingt.

Ethan Crossman a été l’autre buteur du Titan. Evan Fitzpatrick a repoussé pour sa part 20 des 20 lancers des Saguenéens.

Kelly Klima a été l’unique buteur des visiteurs qui ont tout tenté en fin de troisième en retirant leur gardien pour attaquer à 6 contre 4 après une pénalité d’Ethan Crossman pour bâton élevé.

La série se poursuit samedi soir à 19h, encore une fois à Bathurst.