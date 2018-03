Une nouvelle coupe pour espérer remporter la coupe…

Il faut avoir l’air tough, c’est maintenant le temps des playoffs

Du patinage de fantaisie, y’en a pas d’in séries.

On se met le nez dans le trafic, des coups de hache contre Billy Smith

Et pour montrer qu’on est brave, on se laisse pousser la barbe.

Ces paroles de Bob Bissonnette, qui se retrouvent dans la chanson Les barbes des séries, résument assez bien pourquoi les joueurs de la Ligue nationale de hockey aiment se laisser pousser la barbe pendant les séries éliminatoires.

Une mode que les équipes de la LHJMQ ont également adoptée depuis longtemps, quoique pour certains joueurs l’exercice peut s’avérer ardu en raison d’un manque évident de pilosité dans certains endroits du visage.

Qu’à cela ne tienne, certaines équipes vont même jusqu’à se faire teindre en blond, ou encore à se faire la coupe mohawk.

Chez le Titan d’Acadie-Bathurst, cette année, Olivier Galipeau a réussi à convaincre ses coéquipiers de se faire raser complètement la tête. Bien sûr, le vétéran s’est aussi improvisé en barbier et, à l’évidence, y a pris un malin plaisir.

«Il n’y a pas vraiment eu de gars difficile à convaincre, assure Galipeau. Ça s’est fait tranquillement les uns après les autres.»

«D’ailleurs, tout le monde semble satisfait de sa coupe. Il faut croire que je me débrouille pas si mal avec les ciseaux et le rasoir», poursuit le défenseur en éclatant de rire.

«Elijah Francis a été l’un des plus amusants à raser avec ses longs cheveux. Même que me suis amusé à le raser en différentes étapes en lui faisant de drôles de coupes. Nous avons bien ri», ajoute Galipeau en rigolant.

Échos du passé

Par ailleurs, en marge des 20 ans du Titan à Bathurst, Jean-Sébastien Trudelle a accepté de nous raconter pourquoi lui et ses coéquipiers ont pris la décision de défier les autorités de la LHJMQ en se faisant décolorer les cheveux en mars 1998.

«Si ma mémoire est bonne, la ligue avait interdit aux joueurs de se faire colorer les cheveux parce qu’il y avait eu exagération dans le passé. En nous faisant décolorer (bleacher), nous étions si on veut dans une zone grise. De toute façon, à cette époque, nous n’avions pas vraiment peur des conséquences», indique Trudelle en riant.

«L’ensemble de l’équipe s’était donc fait décolorer les cheveux, y compris le préposé à l’équipement Stéphane Bergeron et le soigneur Jacques LeBlanc. Nous n’avions pas vraiment de barbier officiel, mais je me souviens que la conjointe de Philippe Plante avait un contact dans un salon de coiffure et plusieurs gars y sont allés. Pour nous, ce mouvement se voulait une façon de démontrer l’unité de notre groupe. Nous voulions montrer une image forge à quel point l’équipe était tissée serrée», mentionne Trudelle.

«Moi, dans ce temps-là, j’avais les cheveux relativement longs et lorsque je suis entré dans le bureau des entraîneurs, François Lacombe (l’adjoint de Roger Dejoie) m’a aussitôt surnommé Ric Flair», ajoute-t-il en éclatant de rire.

«Je ne me rappelle pas si la décoloration faisait bien à tous les gars, mais je sais que nous avions eu bien du plaisir avec Benoît Beausoleil. Il avait quand même risqué le peu de cheveux qu’il avait avec les produits utilisés qui étaient assez puissants», indique Trudelle.

«De ce que je peux lire et entendre, le Titan semble avoir de bonnes chances de se rendre loin cette année. Moi, si je le pouvais, je retournerais à cette période de ma vie n’importe quand», confie Jean-Sébastien Trudelle.

Des barbes, mais pas de têtes rasées

Ailleurs dans la ligue, les équipes semblent avoir opté de ne pas toucher à leurs cheveux. C’est du moins ce qui se passe auprès des formations consultées. Mis à part le rasoir et la crème à barbe qui seront laissés de côté le temps que durera leur aventure, pas question de toucher aux coiffures.

C’est entre autres le cas des Voltigeurs de Drummondville.

«Je ne sais pas ce qui ça va donner étant donné que nous avons plusieurs jeunes joueurs dans le club, révèle en riant le gardien Daniel Moody. Pour ma part, c’est clair que je ne ressemblerai pas à Morgan Adams-Moisan.» (N.D.L.R. – Adams-Moisan est un colosse doté d’une barbe bien fournie à longueur d’année)

C’est un peu la même chose du côté des Huskies de Rouyn-Noranda.

«On se fait seulement pousser la barbe. J’imagine qu’il y en a dont la barbe va faire pitié parmi nous. Comme moi par exemple», confie Olivier-Luc Haché en riant.

Chez les Wildcats de Moncton, Casey Fox raconte que l’équipe se contentera elle aussi d’une pilosité faciale.

«Par contre, si on parvient à remporter la coupe du Président, il est plus que possible qu’on fasse quelque chose», indique Fox qui s’inclut parmi les gars dont la barbe risque fort bien d’être peu fournie.

Dans le camp de l’Océanic de Rimouski, le capitaine Samuel Dove-McFalls a poliment refusé de révéler ce que les joueurs ont préparé pour les séries.

«Nous avons bien sûr des thèmes pour les séries, mais nous préférons garder ces choses-là à l’interne», mentionne l’ancien attaquant des Sea Dogs de Saint-Jean.

Le mot de la fin appartient à William Basque, des Olympiques de Gatineau.

«Nous avons décidé de garder notre coiffure normale, mais nous aurons la barbe des séries. Ça demeure un classique», dit-il.

«D’ailleurs, j’ai pris un peu d’avance en me la laissant pousser ces dernières semaines et elle va être correcte», assure-t-il.

Correct à quel point?

«Comme un gars de Tracadie qui joue pour les Alpines», rétorque Basque en riant.