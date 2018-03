Biathlon: un sans faute pour Charlo

Charlo a dit au revoir, dimanche, aux 171 biathlètes de partout au pays venu participer au Championnat canadien de biathlon.

Arbitre certifié de calibre international, Marc Levesque en était à sa première expérience comme chef de compétition. Et pour une première, il ne pouvait demander mieux.

«Les conditions ont été tout simplement fantastiques du début à la fin. Il a fait frais sans faire froid. On a été épargné par la tempête de neige (de jeudi) et évité la pluie. Bref, on a vraiment été gâté à ce chapitre de la météo et ça s’est reflété au niveau des performances avec des temps très rapides», exprime-t-il.

Le bilan du président du comité organisateur, Joseph Elias, brosse également un bilan plus que positif de ces derniers jours.

«Je crois qu’on a de quoi être satisfait, qu’on a livré la marchandise. On a su monter un championnat de grande qualité professionnelle tout en conservant cette petite touche familiale qui fait notre réputation dans le nord de la province», a-t-il souligné, non sans avoir une pensée pour l’ensemble des bénévoles qui se sont engagés dans l’organisation au cours de la dernière semaine.

«C’est bien d’avoir une bonne température, mais le véritable secret de ce succès, ce sont nos bénévoles, c’est certain», dit-il.

Le club des Aventuriers en était à son quatrième championnat national de biathlon. Sa réputation n’est d’ailleurs plus à faire au niveau canadien. Pourrait-on rêver d’une compétition internationale?

«Chaque fois qu’une compétition se termine avec un tel succès, on se met à rêver à une Coupe du monde. Pour ce faire, il faudrait par contre agrandir un peu le site puisque ça prend un minimum de 30 cibles (le site actuel en compte 24). Mais tout est possible et il faudra certainement s’arrêter un jour pour y penser sérieusement», indique M. Levesque qui vise maintenant de prendre part à une compétition internationale… comme arbitre.

La logique respectée

Côté performance, sans grande surprise, les biathlètes de l’équipe nationale Scott Gow et Rosanna Crawford ont remporté l’ensemble des épreuves auxquelles ils étaient inscrites, y compris celle du relais dans laquelle ils faisaient équipe.

«Je suis vraiment contente de mes performances. C’était un retour pour moi au Championnat canadien, car habituellement il se tient en même temps que la Coupe du monde. Je crois que la dernière fois que j’y ai participé, c’était en 2012. C’est plaisant de rencontrer la relève, de connecter avec elle. On se sent un peu comme des vedettes pendant une semaine», souligne Rosanna Crawford.

Fait à noter, les deux olympiens n’en étaient pas à leur premier passage au site de Charlo. Rosanna en était à sa seconde présence, une troisième pour Scott.

«On participe à de nombreuses épreuves sur différents sites un peu partout au pays et dans le monde, et je dois dire que celui de Charlo est un défi particulièrement intéressant. Il y a de bonnes montées et peu de zones où reprendre son souffle, ce qui fait que c’est très exigeant physiquement. C’est un très bon parcours, assurément plus difficile que facile», exprime Scott Gow.

Il s’agissait de la dernière compétition d’envergure pour les deux athlètes puisque la saison se termine sous peu. Pour ce qui est de la suite des choses, Scott entend bien continuer sa progression et réévaluera sa position quant à sa participation aux prochains Jeux olympiques au moment opportun. Pour Rosanna, la décision est déjà prise. Elle entend continuer la compétition pour une autre année, mais l’aventure des Jeux est fort probablement terminée.

Plusieurs podiums locaux

Au niveau du Nouveau-Brunswick, la forte délégation de la catégorie des Maîtres 50 ans et plus a été dominante. Jim Ketterling, de Fredericton, a notamment obtenu quatre médailles d’or en autant d’épreuves. Ses confrères Eugène Leblanc et Jean Corbin ont également terminé le championnat avec quatre médailles au cou.

Chez les femmes, la Restigouchoise Dolorès Bérubé avait confié au journal souhaiter terminer l’événement avec au moins une médaille. Son souhait a été plus que comblé alors qu’elle en a remporté deux d’or et deux d’argent.