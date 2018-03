Les Étoiles filantes s’entraînent avec une olympienne

Jamie McDonald, originaire de la Colombie-Britannique et qui a participé aux Jeux de Pyeongchang (à gauche dans la photo), est venue donner quelques conseils aux athlètes du club Les Étoiles filantes de Caraquet. - Acadie Nouvelle: Anne-Marie Provost

Les jeunes du Club de patinage de vitesse Les Étoiles filantes de Caraquet ont eu la chance de s’entraîner avec une athlète canadienne qui a participé aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Jamie MacDonald, originaire de la Colombie-Britannique, était de passage au Colisée Léopold-Foulem, dimanche, dans le cadre d’une tournée provinciale.

Pendant un peu moins d’une heure, l’olympienne âgée de 23 ans a pris d’assaut la patinoire avec une dizaine de jeunes passionnés de patinage de vitesse sur courte piste.

«C’est vraiment cool. Ça fait longtemps que je n’ai pas visité des jeunes comme ça. Être sur la glace avec eux, c’est génial. Ça me ramène à quand j’étais petite», a lancé l’athlète, en anglais. La jeune femme ne parle pas le français, mais elle est connaît quelques mots.

Les jeunes n’ont pas été intimidés par l’olympienne. Certains ont profité de la présence de l’athlète de haut niveau pour se faire remarquer, en donnant le meilleur d’eux-mêmes sur la piste et plusieurs se sont même mesurés à elle lors de courses amicales.

Le jeune Tyler Byram, qui participe à des compétitions, a aimé son expérience.

«C’est vraiment le fun, ça fait différent. On participe à des activités et c’est pas mal amusant», commente-t-il.

De retour dans quatre ans ?

Le passage à Pyeongchang ne s’est pas passé comme prévu pour Jamie MacDonald, qui en était à sa première participation aux Jeux olympiques. L’athlète a été disqualifiée lors des qualifications en courte piste.

«J’espérais faire un peu mieux, mais c’est dans la nature du sport. On a juste une chance et si quelque chose arrive, ça arrive», dit-elle avec philosophie.

Mais la jeune femme compte bientôt reprendre l’entraînement en vue des prochains Jeux, ceux de Pékin en 2022.

«Je suis en pause présentement, pour quelques semaines. Je vais ensuite reprendre l’entraînement et travailler pour être sélectionnée aux prochains Jeux olympiques dans quatre ans», lance-t-elle.

Jamie MacDonald a débuté le patinage de vitesse à l’âge de 6 ans, mais c’est à 16 ans qu’elle a commencé à s’entraîner sérieusement. Et elle a un message pour les jeunes qu’elle a vu à Caraquet et qui rêve des Olympiques.

«Croyez en vous-mêmes, c’est le plus important. Si je parle de moi, j’avais du talent à un jeune âge, mais c’est venu de moi. J’avais assez confiance pour poursuivre mes rêves. C’est le plus important, s’ils ont un moteur et s’ils vont jusqu’au bout, c’est possible», dit-elle.