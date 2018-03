Un dernier match mémorable pour Monica Richard

Monica Richard va se souvenir longtemps de son dernier match en carrière dans le hockey scolaire. Avec une victoire de 1 à 0 face aux Républicaines de la Cité des Jeunes d’Edmundston, Richard et les Cavalières de l’école Clément-Cormier de Bouctouche ont mis la main sur le titre provincial dans le circuit féminin de hockey scolaire AAA.

Sophie Cormier a réussi le seul but de la rencontre en fin de première période et la gardienne Jasmine Goguen a été parfaite devant son filet pour enregistrer le blanchissage.

«Je ne pourrais pas être plus contente de mon équipe. Il n’y a pas de mots pour expliquer comment on se sent», raconte le numéro 22.

«C’était incroyable. C’était une des meilleures victoires que j’ai jamais vécues dans ma vie.»

La joueuse âgée de 17 ans parlait d’un match enlevant du début à la fin.

«On a marqué le premier but et on était un peu nerveuse que l’autre équipe revienne dans le match. On a donné tout ce qu’on pouvait et on essayait de ne pas trop paniquer. On a juste joué notre jeu le reste du match», souligne-t-elle.

Il s’agissait d’un deuxième titre en trois ans pour l’institution de Bouctouche, qui l’avait également emporté en 2016.

«J’étais un peu inquiète quand je voyais l’autre équipe attaquer en troisième, mais je réalisais qu’on avait Jasmine Goguen devant notre filet et je savais qu’il n’y avait aucune chance qu’elle donne un but», poursuit Monica Richard.

Et ce fut enfin la consécration.

«Tout d’un coup, on s’est tourné de bord et on a vu qu’il restait seulement six secondes à jouer au tableau. On avait une mise en jeu dans notre zone. On a réussi à garder la rondelle jusqu’au sifflet», mentionne l’arrière des Cavalières.

«Les gants, les bâtons, tout a décollé quand on a réalisé qu’on venait de gagner le championnat provincial. J’avais de la misère à souffler, pas d’avoir patiné fort, mais parce que j’étais pas mal sur les nerfs!»

Selon elle, c’est l’esprit de corps qui anime le groupe qui explique cette victoire ultime face à un adversaire particulièrement coriace.

«On est restées positives toute la saison et on ne s’est jamais découragées. On s’est toujours aidées les unes et les autres et on a toujours tout donné sur la glace jusqu’à la sirène finale.»

La capitaine Danika Bastarache savourait pour sa part un premier titre provincial.

«On a travaillé dur toute la fin de semaine et je suis vraiment fière du résultat. Ce fut un match difficile en finale, mais c’est vraiment excitant de tout gagner. Ça finit bien l’année», admet la patineuse originaire de Saint-Antoine-de-Kent.

Au niveau scolaire masculin AAA, les Trojans de l’école Harrison-Trimble de Moncton ont mis la main sur le premier titre provincial de leur histoire, en prenant la mesure des Black Kats de l’école Fredericton High 8 à 4 en finale.