Un deuxième titre provincial de suite pour les Élites

Un c’est bien, deux c’est encore mieux!

Les Élites de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault ont défendu avec succès leur titre de championnes provinciales de hockey féminin dans le circuit scolaire AA.

Les représentantes du Nord-Ouest ont signé une victoire de 2 à 1 sur les Stars de l’école secondaire Carleton North, lors de la finale du tournoi présenté à Florenceville.

L’exploit est encore plus impressionnant quand on considère que la compétition s’est déroulée au domicile des Stars.

Les buts des championnes 2017-2018 ont été l’oeuvre d’Allie Christensen et de Kailee Madore.

«C’était vraiment une partie serrée du début à la fin. C’est vraiment incroyable de gagner deux ans de suite», raconte Madore, l’auteure du premier but du match.

«C’était vraiment stressant parce que Carleton a marqué un but (qui a finalement été refusé) après la sirène finale. Toutes les filles se sont mises à crier quand on a su qu’on avait gagné. C’était beau à voir», ajoute-t-elle.

L’arrière de 11e année affirme que ce titre est encore plus satisfaisant que celui acquis la saison dernière.

«Je dirais qu’on a plus joué en équipe et on a vécu une très belle année dans l’ensemble. Je ne sais même pas comment expliquer ce qu’on ressent.»

Les Élites ont connu une véritable campagne de rêve, avec un dossier de 10-1-1 en saison régulière.

Sa coéquipière Allie Christensen flottait aussi sur un nuage, dimanche soir.

«C’est vraiment tout un feeling. Je pense qu’on a travaillé beaucoup plus fort cette saison que l’an passé. On savait que toutes les équipes voulaient nous battre cette année», mentionne la patineuse de 9e année.

«On a vraiment joué comme une équipe et on a eu du plaisir ensemble tout l’hiver», ajoute l’auteure du but en or.

Une victoire qui permet aux deux joueuses de 12e année (la gardienne Marie-Ève Michaud et la capitaine Julie Côté) de terminer leur carrière au niveau scolaire avec un titre provincial et une médaille d’or autour du cou.

Dans la catégorie masculine, on attendait les Acadiens de la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet ou encore les Prédateurs de la polyvalente Roland-Pépin de Campbellton se disputer le match ultime, mais ce sont finalement les Titans de Trantamar High School qui sont repartis avec la bannière de champions grâce à un triomphe de 5 à 1 sur les Stars de Carleton North High School.

En finale du niveau A masculin, les Jaguars de l’école Samuel-de-Champlain de Saint-Jean ont vaincu en finale les Nighthawks de Nakawick High School 7 à 4.