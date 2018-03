Un réveil brutal pour le Titan

Le Titan d’Acadie-Bathurst est l’une des équipes favorites pour remporter la coupe du Président dans quelques semaines. Mais ça, il faudrait peut-être le dire aux Saguenéens de Chicoutimi…

La troupe de Mario Pouliot s’est imposée 3 à 1 lors du premier match de la série huitième-de-finale quatre de sept, vendredi soir au Centre régional K.-C.-Irving, avec trois buts en sept minutes dès le premier engagement.

L’histoire a cependant été fort différente le lendemain soir.

Le gardien Zachary Bouthilier a stoppé les 43 tirs du Titan pour permettre à son équipe de signer un gain surprise de 4 à 0.

Pour le Titan, le réveil a été brutal.

«On savait que c’est une équipe qui travaille très fort et qui joue de façon très robuste. On devra mieux gérer certaines situations. Ce n’est pas normal qu’on n’ait pas été capable de marquer un seul but au cours des cinq dernières périodes», mentionne l’entraîneur-chef du Titan, visiblement agacé.

Ses joueurs devront clairement montrer plus d’opportunisme autour du filet adverse.

«On a eu des tirs, mais on doit être plus présents au filet et travailler plus à l’intérieur du périmètre. On devra aussi être plus efficaces à un contre un», explique Pouliot.

«On est une équipe qui est intimidante avec notre rapidité et on est physiquement assez gros. C’est ça que nous n’avons pas aussi bien fait qu’à notre habitude dans ces deux parties-là.»

Malgré le gênant revers par blanchissage, le pilote dit avoir vu des signes encourageants.

«En troisième période, on a joué avec un sentiment d’urgence et on a été intenses dans nos actions quand on se dirigeait vers le filet. Ce n’est pas tellement compliqué, on doit mettre du trafic devant leur gardien de but et récupérer des retours. C’est comme ça que ça va se passer.»

Selon lui, son équipe devra prendre les choses en main lors du prochain match et dans le reste de la série.

«Ce sera à nous de dicter le tempo de ce troisième match. Avant le premier match, on ne sait pas trop à quoi s’attendre. Mais là, le tableau est assez clair quant à leur façon de jouer. Ils veulent s’impliquer physiquement, ils veulent nous déranger et attendre leurs chances de marquer.»

Mais pas question de se laisser déranger par l’ardeur au jeu de l’adversaire, affirme Mario Pouliot.

«Le message a déjà été livré et on sait exactement ce qu’on a à faire. Ce qui est important dans les séries, c’est ta capacité de répondre, de te relever après une performance en deçà des attentes», souligne-t-il.

«On veut aussi amener beaucoup d’émotions, d’énergie et d’intensité. On devra également jouer notre match à nous. Que ce soit chez nous ou sur la route, l’enjeu reste le même. Je sais que c’est un cliché de dire qu’on regarde un match à la fois, mais c’est comme ça que ça se passe dans les séries.»

La troisième rencontre de cette série aura lieu mardi soir au Centre Georges-Vézina de Chicoutimi.