Wildcats: première mission réussie à Rimouski

La première mission d’une équipe qui amorce les séries sur la route, c’est d’aller chercher au moins un match dans le château fort de l’adversaire. C’est donc avec le sentiment du devoir accompli que la bande à Darren Rumble rentre au bercail.

Les Wildcats de Moncton sont allés chercher une belle victoire de 4 à 1 en lever de rideau de leur duel face à l’Océanic de Rimouski, vendredi soir. Jakob Pelletier a été le grand héros de ce triomphe avec deux buts et une passe.

Le lendemain, les visiteurs ont failli refaire le coup aux locaux. Mais un but de du surdoué Alexis Lafrenière à la fin de la première période de prolongation a permis à l’équipe de Serge Beausoleil de sauver les meubles devant ses partisans avec une victoire de 2 à 1.

C’est donc avec une égalité de 1-1 que l’affrontement de huitième-de-finale quatre de sept se transporte à Moncton.

La performance des Wildcats a surpris pas mal de monde à Rimouski, sauf les joueurs.

«On a prouvé qu’on était capables de rivaliser contre eux quand on suit le plan de match. On sait qu’on peut battre n’importe quelle équipe dans la ligue», indique le défenseur Gabriel Sylvestre.

Elle est justement un peu là, la grande surprise.

Tout le monde sait que les Wildcats ont les outils pour vaincre toutes les autres formations de la LHJMQ. Le problème, c’est habituellement le manque de constance.

«On a suivi les directives pendant 60 minutes et on a vu le résultat. On a été patients et on a attendu nos chances de marquer. On a aussi été opportunistes en avantage numérique», avance l’arrière âgé de 19 ans.

Sylvestre et ses collègues n’ont pas donné grand-chose à l’attaque de l’Océanic en fin de semaine (trois buts en deux rencontres).

«Tout le monde a gardé les choses simples et les attaquants nous ont donné un bon coup de main. Mark (Grametbauer) a été excellent devant le filet», note le numéro 3 des Wildcats.

Du côté de l’Océanic, l’entraîneur-chef Serge Beausoleil convenait que sa jeune équipe a joué sur les talons lors du premier match.

«Ce fut deux très bons matchs de hockey. La première rencontre n’a pas été facile pour nous. Nous avons fait face à beaucoup d’adversité. Le niveau de jeu était très élevé et ça a peut-être surpris un peu nos jeunes», explique-t-il.

«Mais les gars se sont bien repris dans le deuxième. Ils se sont bien relevés d’une défaite amère. C’était un vrai match de séries. Je ne doutais pas de notre équipe, même s’il y avait beaucoup de pression, de fébrilité et de nervosité.»

Si les deux premières rencontres sont à l’image du reste de la série, les amateurs de hockey vont avoir tout un spectacle.

«Ça va être du pouce par pouce. C’est d’ailleurs un peu comme ça que j’avais préparé mes joueurs. C’est notre vision des choses», affirme l’entraîneur-chef de l’Océanic.

La troisième rencontre de cette série sera présentée mardi soir au Colisée de Moncton à compter de 19h.