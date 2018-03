Hommes forts: la Péninsule acadienne fait trembler Baie-Comeau

Ce n’est un secret pour personne depuis déjà un bon bout de temps au Nouveau-Brunswick, la Péninsule acadienne est une véritable pépinière d’hommes forts. Sauf que depuis quelques jours, les Québécois de la Côte-Nord peuvent à leur tour en témoigner. Samedi, Martin Plourde, Gilles Lanteigne, Nathan Chiasson-Jones et Benjamin Savoie en ont mis plein la vue à la compétition de dynamophilie de Baie-Comeau en terminant tous les quatre sur le podium.

Plourde, que ses amis surnomment affectueusement Popeye en raison de ses énormes avants-bras, a triomphé dans la catégorie avec bandages autour des genoux en soulevant un total de 1962 livres.

Il s’agissait pour le jeune hercule de Pigeon Hill d’une nouvelle marque après les 1918 livres d’avril 2017 à Amherst, en Nouvelle-Écosse.

Plourde a levé 551 livres au développé couché (bench press), 694,5 livres dans la flexion des jambes (squat) et 716,5 livres au soulevé de terre (deadlift). Dans ces deux dernières épreuves, il s’agit aussi de nouvelles marques personnelles, puisque ses anciens records étaient respectivement de 672 livres et de 705 livres.

Le colosse âgé de 28 ans a de plus ramené le meilleur ratio de la compétition, toutes catégories de poids confondues avec un total de 514. Le ratio est calculé selon l’âge, le poids corporel et le total de livres soulevées.

«Ç’a bien été, mais je suis quand même un peu déçu de mes performance au squat et au bench, affirme Plourde. Vendredi soir, l’adrénaline aidant, je n’ai pas été capable de fermer l’oeil avant 4h du matin. Ça m’a dérangé en compétition. J’étais fatigué.»

«J’ai d’ailleurs raté mes dernières tentatives dans ces deux épreuves. Je visais 562,5 livres au bench, ce qui aurait égalé ma marque personnelle, et 716,5 livres au squat. Le squat, j’ai vraiment mis beaucoup l’emphase là-dessus cet hiver à l’entraînement parce que c’était ma faiblesse. Mais honnêtement, j’ai peut-être mal géré tout ça samedi. Par exemple, comme ça allait mieux au deadlift, j’aurais dû tenter de soulever plus lourd dans cette épreuve et viser un peu moins lourd dans les deux autres épreuves. Ce que je voulais, c’est obtenir un total de 2000 livres», explique Plourde, qui a tenu à remercier Guy-Paul Noël, propriétaire du gymnase Adrénaline, et son frère Ben Plourde pour l’aide apportée pendant la fin de semaine.

Gilles Lanteigne, de Petite-Rivière-de-l’île, s’est emparé de la première position dans la division junior chez les 220 livres.

Le jeune colosse âgé de 22 ans a levé 385 livres dans la flexion des jambes, 305 livres au développé couché et 515 livres au soulevé de terre pour un total de 1205 livres. Il s’agissait pour lui de quatre nouveaux records en compétition.

«Je visais de faire 400 livres au squat, 330 livres au bench et 530 livres au deadlift comme je l’ai déjà fait à l’entraînement, mais j’ai malheureusement raté mon troisième essai dans chaque épreuve», mentionne Lanteigne.

De son côté, Nathan Chiasson-Jones, de Sainte-Cécile, a réalisé 496 livres dans la flexion des jambes, 286,6 livres au développé couché et 430 livres au soulevé de terre pour un total de 1212,6 livres. Chiasson-Jones, qui est âgé de seulement 20 ans, a pris la première place dans la division junior chez les plus de 308 livres.

Enfin, Benjamin Savoie, de Pointe-Brûlée, a complété la compétition au troisième rang dans la division 242 livres. L’homme fort âgé de 24 ans a levé 475 livres à la flexion des jambes, 325 livres au développé couché et 545 livres au soulevé de terre.

Martin Plourde veut se classer pour les Championnats canadiens de dynamophilie

Martin Plourde et Gilles Lanteigne prendront part ce samedi à la compétition Mike Laroche Memorial de Sydney au YMCA du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse.

«J’y vais afin d’obtenir mon laissez-passer les Championnats canadiens qui auront lieu en février à Ottawa, révèle Plourde. C’est une compétition de la CPU (Union canadienne de dynamophilie), une fédération qui n’accepte que les athlètes qui ne prennent aucune drogue.»

«C’est plus une formalité parce que je dois obtenir un total de 1500 livres pour me qualifier, mais je vais quand même en profiter pour essayer de battre le record au bench de la compétition qui est de 505 livres. Je vise au moins 550 livres», dit-il.

Par ailleurs, Plourde et son bon ami Adam Boucher présenteront le samedi 7 avril une compétition de dynamophilie au Centre de conditionnement Adrénaline de Lamèque. Ça va débuter sur le coup de 13h avec la pesée des participants à compter de 11h30. Le classement de chaque participant sera déterminé selon les trois meilleurs levées à comparer avec leur poids corporel. Vous pouvez vous inscrire en composant le 340-0844.