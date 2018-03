Les Jaguars ont causé toute une surprise!

Les Jaguars de l’école Samuel-de-Champlain de Saint-Jean ont causé une belle surprise, samedi, en remportant la bannière provinciale de hockey scolaire masculin A. Alexandre Lafrenière a été la vedette du match avec trois buts et deux passes. À l’avant: Jérémie Delaquis et Cory Benoit-MacKinnon. Deuxième rangée: Mackenzie Duval, Nicholas Connors, Dylan Powell, Alexandre Lafrenière, Xavier Cormier, Marc Duguay, Trystan Burnham et Paige Mather. À l’arrière: Olivier Doiron (entraîneur adjoint), Stéphane Duval (entraîneur-chef), Hunter Carr, Jacob Méthot, Cédric Schofield, Éric Després, Matei Parascan, Jasper Daigle, Caleb Lévesque, Anthoni Doiron, Lucas Cairns, Mathieu Laprise, Luc Deschênes, Luc Cormier (entraîneur adjoint), Maxime Cormier (entraîneur adjoint), Brenda Deschênes (gérante), Rino Méthot (soigneur). Absent: Jonathan Donovan. - Gracieuseté