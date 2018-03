Wildcats-Océanic, le meilleur spectacle de premier tour?

Il semble bien que les experts (y compris votre humble serviteur) se soient mis un doigt dans l’oeil en prédisant un duel expéditif. La série entre les Wildcats de Moncton et l’Océanic de Rimouski pourrait au contraire être très longue. Ce qui risque de devenir le meilleur spectacle du premier tour des séries de la LHJMQ se transporte au Colisée de Moncton mardi et mercredi.

Avant le début de la série, Darren Rumble affirmait que ses Wildcats croyaient en leurs chances de passer la première ronde.

Serge Beausoleil, de son côté, avançait que le duel serait long et chaudement disputé.

À la lumière des deux premières rencontres, il faut bien admettre que les deux vieux routiers – Beausoleil a 270 victoires en carrière contre les 156 de Rumble – avaient vu juste.

Les Wildcats ont surpris beaucoup de monde en allant chercher une victoire convaincante de 4 à 1 lors du premier match à Rimouski. Mais l’équipe locale a rebondi de belle façon en signant une victoire de 2 à 1 en prolongation le lendemain.

Que nous réservent les deux prochaines rencontres? Probablement du hockey robuste, rapide et enlevant.

«Je pense que le match de mardi va être intense, avance le défenseur Gabriel Sylvestre, des Wildcats. On va jouer le même genre de match que nous avons joué à Rimouski. Mais c’est sûr que c’est différent de jouer à la maison parce que les partisans vont être de notre bord. On sait qu’on a des super bons partisans ici à Moncton et on sait qu’ils vont être derrière nous pour nous encourager. Ça fait une grosse différence en séries quand la foule est avec toi.»

Le patineur québécois pense que les spectateurs auront droit à un grand spectacle mardi soir.

«On est content de la façon dont nous avons joué lors du deuxième match malgré la défaite. On a eu des chances de marquer, mais on n’a juste pas été opportunistes. Mardi, on va continuer à jouer de la même façon. On va être intenses et on va être dans leur face dès le début du match.»

Du côté de l’Océanic, l’entraîneur-chef Serge Beausoleil prévoit un affrontement sous le signe de la robustesse.

«Je m’attends à du jeu très serré. L’offensive va être là, mais les chances de marquer vont être rares. Il va falloir les travailler et ce sera une véritable guerre de tranchées, promet-il. On doit continuer de travailler comme dans le deuxième match. On avait beaucoup plus d’ardeur au jeu dans nos batailles à un contre un et dans la pression sur le porteur de la rondelle. Il faut espérer que Colton Ellis (le gardien) et plusieurs autres vont continuer à jouer du bon hockey.»

Peu importe qui va remporter cette troisième rencontre, il y a fort à parier que les grands gagnants seront en bout de ligne les amateurs de hockey qui se déplaceront pour assister à cette guerre à finir.