Coupe Calgary: IK01 Kyokushin N.-B. conserve son titre

Le Nouveau-Brunswick ne cesse de surprendre en karaté kyokushin. En fait, le groupe dirigé par sensei Johnny LeBlanc est devenu une puissance sur la scène canadienne.

En 2017, l’équipe IK01 Kyokushin Nouveau-Brunswick avait fait tourner bien des têtes lors du tournoi de la Coupe Calgary, alors que ses sept athlètes avaient remporté un total de huit trophées.

La semaine dernière, le groupe composé de 17 athlètes ramène dans ses bagages pas moins de 20 distinctions.

Mieux encore, nos représentants ont défendu avec succès leur titre acquis en 2017.

«Par rapport à l’an passé, nous avons plus que doublé le nombre de trophées remportés», note fièrement l’entraîneur-chef de l’équipe provinciale.

«L’équipe a travaillé sur une stratégie pendant deux mois et elle a très bien fonctionné. Les résultats me laissent stupéfait et sans voix», ajoute-t-il, visiblement ému par la prestation de ses jeunes.

«Je suis satisfait des résultats obtenus à Calgary et je suis tellement fier de mes athlètes. Ils ont très bien représenté notre province», mentionne sensei Johnny LeBlanc, qui est propriétaire de sept écoles kyokushin dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

Il occupe également le poste de chef de la section du Canada atlantique de la discipline.

Selon lui, le travail acharné de son groupe a permis de décrocher le titre remis à l’équipe qui avait le pourcentage le plus élevé de premières places pour la taille de sa délégation à Calgary.

«Notre plan de match a bien fonctionné pour tous les participants, même pour nos recrues. C’est à cause de leur dévouement qu’on a bien performé. Habituellement, nous nous entraînons en moyenne quatre fois par semaine pendant des mois avant d’aller à un tournoi», précise-t-il.

La compétition de Calgary regroupait pas moins de 220 participants des quatre coins du Canada.

Nos représentants ont remporté un total de neuf médailles d’or, soit celles d’Alexandre Allard, Simon Blanchard et Caleb Meunier aux niveaux junior et enfant, de même que celles de sensei Chrysat Allogho (kumite et kata), André LeBlanc et Nancy Richards (kumite et kata) chez les adultes.

Le prochain défi pour les athlètes du Nouveau-Brunswick sera un tournoi international à Los Angeles en janvier 2019.

«Comme c’est une compétition de niveau mondial, il y a moins de règles. Le défi est donc beaucoup plus élevé pour les jeunes, mentionne Johnny LeBlanc. C’est un tournoi connu à travers le monde et il y aura beaucoup de bons athlètes. Mais c’est une très belle visibilité pour nos jeunes.»

Il faut aussi mentionner le championnat provincial de karaté kyokushin, qui aura lieu à Cocagne, en mai (la date n’est pas encore officielle). On y attend la participation de plus de 80 jeunes des quatre coins de la province.