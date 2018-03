Les Wildcats n’ont pas fait le poids face à l’Océanic

Les Wildcats de Moncton n’ont jamais fait le poids mardi soir, dans un revers de 6 à 2 face à l’Océanic de Rimouski, lors du troisième match de la série huitième-de-finale quatre de sept de la LHJMQ.

La victoire permet aux hommes de Serge Beausoleil de prendre une avance de 2-1 dans le duel.

Anthony Gagnon (deux buts et une passe), Alexis Lafrenière (deux buts et une passe) et Samuel Dove-McFalls (un but et une passe) ont fait la majorité des dommages du côté des gagnants.

Simon LeCoultre et Anderson MaDconald ont été les seuls à prendre en défaut le gardien Colton Ellis dans une cause perdante.

La quatrième rencontre de la série aura lieu mercredi soir, toujours au Colisée.