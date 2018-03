Aigles Bleus: l’année de Carol-Ann MacDonald et Jean-Luc Bastarache

Carol-Ann MacDonald et Jean-Luc Bastarache ont été reconnus athlètes féminin et masculin de l’année au Gala des athlètes de l’Université de Moncton, pour la saison sportive du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) en 2017-2018.

Les athlètes des Aigles Bleu(e)s étaient réunis mercredi soir à l’hôtel Delta Beauséjour de Moncton afin de célébrer les meilleurs athlètes de la saison universitaire.

La coureuse de cross-country et étudiante en nutrition, Carol-Ann MacDonald, originaire de Miramichi, remporte le titre d’athlète de l’année féminin. À l’annonce de sa nomination, elle a peiné à retenir ses émotions.

«Je me sens très fière, je ne pensais pas que j’aurais pu gagner. L’année dernière, j’étais nominée pour l’athlète de l’année et je n’avais pas gagné, mais je voulais vraiment ça. Je me suis dit “Ce sera bon l’année prochaine” et voilà!», a-t-elle commentée avec un grand sourire aux lèvres.

Elle a obtenu cette année la médaille de bronze au championnat de cross-country du SUA et a été nommée dans la première équipe étoile, une première en 13 ans.

MacDonald est également montée sur la deuxième marche du podium à la compétition UNB/STU et a terminé troisième de la compétition DAL/SMU. Elle a atteint la 60e place au championnat d’U Sports. La coureuse a également été nommée athlète de la semaine du campus de Moncton à trois reprises au cours de la saison.

Son homologue masculin, Jean-Luc Bastarache, est lui aussi très heureux du prix qu’il a reçu. Il a été sacré meilleur athlète masculin de l’année.

«Je suis fier. Honnêtement, je ne m’attendais pas vraiment à ça. Ca a été une saison longue, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais à la fin de l’année, tout est venu ensemble.»

L’athlète originaire de Truro, en Nouvelle-Écosse, a été nommé au sein de la deuxième équipe étoile du SUA au saut à la perche et à l’heptathlon. Il est monté sur la deuxième marche du podium dans ces deux disciplines et a terminé huitième en saut en hauteur.

Bastarache a atteint également la neuvième place du classement final de l’heptathlon au championnat canadien d’U Sports en battant au passage le record de l’Université de Moncton. L’étudiant en génie électrique a par ailleurs remporté deux médailles d’argent au championnat atlantique.

L’attaquante des Aigles Bleues au soccer, Catherine Dupuis, a de son côté remporté le prix de la meilleure recrue féminine. La jeune femme a été la meilleure marqueuse de son équipe avec huit buts et trois passes. L’attaquant au hockey Vincent Deslauriers, meilleur pointeur, marqueur et passeur des Aigles Bleus, a également reçu cet honneur du côté masculin.

Chez les entraîneurs, Steve LeBlanc, en athlétisme, a reçu le prix. Ses athlètes féminines ont grimpé sur la troisième marche du podium au classement final du SUA, alors que ses athlètes masculins ont obtenu la quatrième place. Les sportifs qu’il entraîne ont par ailleurs remporté onze médailles ont championnat du SUA, dont quatre en or.

Le Prix du recteur, qui récompense l’excellence académique, sportive et les qualités de leadership, a été décerné à la capitaine de l’équipe d’athlétisme, Isabelle Morris. L’étudiante en kinésiologie a notamment remporté l’or au saut en longueur au SUA.

Le Prix James Bayer, offert par le SUA, a été accordé à Natalie Fleming, notamment du fait de ses performances universitaires et sportives. Elle empoche une bourse de 500$.

Les Aigles Bleu(e)s reconnus comme les plus utiles à leur équipe sont Isabelle Morris et Jean-Luc Bastarache à l’athlétisme, Carol-Ann MacDonald et Bryan Thomas au cross-country, Katryne Villeneuve et Vincent Deslauriers au hockey, Emilie Naugle et Alexandre Thériault au soccer, ainsi que Pascale Doiron au volleyball.