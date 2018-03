CRH: les Panthères parfaits en séries

Les Panthères du Haut-Madawaska se sont assurés de ne pas revivre le même affront qu’en 2017 quand, après avoir dominé la saison du Circuit régional de hockey du Nord-Ouest, ils avaient été balayés en quatre matchs en finale par les Castors de Saint-Quentin.

Et c’est le Thunder de Perth-Andover qui a écopé.

Danny Chiasson a inscrit son troisième but du match après seulement 29 secondes en prolongation pour procurer aux Panthères un spectaculaire gain de 8 à 7, mardi soir, devant près de 1000 amateurs à Perth-Andover.

Ce but en or a donné au Haut-Madawaska leur deuxième coupe Gérald-Martin de leur histoire et a conclu des séries éliminatoires parfaites de 12 gains en autant de match, du jamais vu dans les annales du circuit de hockey senior.

Le Thunder peut au moins se consoler d’une chose: les As de Saint-Basile, en quart-de-finale, et les Ambassadeurs de Saint-Jacques, en demi-finale, ont également été incapables d’arracher la moindre victoire aux champions 2018.

Ce même Chiasson avait provoqué du travail additionnel aux deux équipes quand il a créé l’égalité en désavantage numérique avec seulement 1:21 à écouler en troisième période.

Maxime Saint-Cyr, qui portera les couleurs des Aigles Bleus de l’Université de Moncton à l’automne, a ajouté deux buts et deux passes pour les vainqueurs. En finale, il a obtenu six buts, dont deux en avantage numérique et deux autres à court d’un homme, et sept aides, ce qui lui a conféré le titre de joueur par excellence des séries.

En 12 rencontres éliminatoires, Saint-Cyr a cumulé 17 filets et s’est fait complice de 23 autres. Si l’on ajoute ses statistiques en saison régulière, ça lui fait un impressionnant dossier de 60 buts et de 52 passes pour 112 points.

Ce triomphe des Panthères a également permis au vétéran John Nadeau de mettre la main sur le précieux trophée pour une deuxième fois en 25 ans de carrière, au cours de laquelle il a marqué 360 buts et inscrit 906 points en 548 parties.

Du côté du Thunder de Perth-Andover, ce revers en quatre matchs est leur troisième en finale. Mardi, il a pris les devants à cinq reprises et Adam Laite a offert une contribution exceptionnelle d’un but et de trois passes.