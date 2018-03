Jean-François Neveu prend une pause du baseball

Une petite bombe est tombée sur la tête des Ironmen de Chatham, mercredi soir. L’équipe de baseball de la Miramichi a appris qu’elle devra se débrouiller sans son as lanceur Jean-François Neveu pour l’entière saison 2018. Après 10 saisons avec les Ironmen, le droitier âgé de 33 ans évoque une épaule sérieusement amochée pour expliquer sa décision.

C’est Neveu lui-même qui en a fait l’annonce au journal en fin d’après-midi, mercredi. Il prévoyait en faire l’annonce officiellement à ses coéquipiers pendant l’entraînement prévu en soirée.

«Ça regarde pas mal pour la retraite, affirme l’athlète de Petit-Rocher. Mon bras est mal en point et c’est assuré que je ne lancerai pas cet été. Par contre, avec les Nationaux qui seront disputés à Miramichi en 2019, je vais peut-être me laisser tenter. Je vais réévaluer ma situation dans un an.»

La saison dernière, Neveu a entamé sept parties au monticule pour se forger une fiche de trois gains et de trois revers, en plus de maintenir une moyenne de points mérités de 1,70. Il a également obtenu 46 retraits au bâton en 41,2 manches de travail.

«Ç’a été une bonne saison, mais pas aussi bonne que je l’aurais voulu. Par exemple, ma balle rapide a perdu de son étoffe. Moi, si je ne peux pas performer comme je le veux, j’aime autant mieux arrêter. Je ne veux pas être vu comme le gars qui aura disputé une saison de trop», dit-il.

Neveu indique que son questionnement a débuté il y a quelques mois. Mais ce n’est que mercredi matin qu’il a vraiment décidé de tirer un trait sur la saison 2018.

«J’en ai discuté avec Greg (Morris, le directeur général) lundi et mardi, mais aujourd’hui ma décision est prise. Je vais d’ailleurs l’annoncer aux gars à l’entraînement de ce soir. En tout cas, ça ne sera pas facile. Ça risque d’être émotif», mentionne-t-il.

«Bien sûr, j’ai encore de la difficulté à l’accepter, mais c’est la décision à prendre. Quand c’est rendu qu’au lendemain des matchs, tu n’es même plus capable de changer une lumière tellement ça fait mal de lever ton bras, c’est le temps d’arrêter. Mon épaule est fatiguée et ça n’a cessé de s’aggraver au cours des deux dernières années», souligne-t-il.

Ce sera la première fois depuis l’âge de 5 ans que Neveu ne pratique pas son sport de prédilection. Son premier amour comme il aime le dire. Il en conserve d’ailleurs de précieux souvenirs.

«Les deux championnats provinciaux avec l’équipe moustique de Petit-Rocher font partie de mes plus beaux souvenirs. C’était Gérald Roy qui était l’entraîneur et je me souviens que nous avions disputé 58 matchs un été. Ç’a été des moments marquants pour moi. Ce sont ces championnats qui ont cimenté mon goût de gagner», confesse-t-il.

«Notre participation au National avec l’équipe midget de Bathurst est également un très beau souvenir. Et il y a aussi les deux championnats provinciaux avec les Ironmen (2011, 2013), de même que mes participations aux championnats canadiens», se souvient-il.

Neveu compte prendre un peu de recul avec le baseball cet été. On devine que ça lui ferait trop mal de voir ses coéquipiers jouer sans lui.

«Je vais plutôt jouer un peu au golf et passer plus de temps avec ma famille. J’ai deux enfants de 4 et 2 ans et ça va me tenir occupé», ajoute-t-il.

Jean-François Neveu a disputé quatre saisons universitaires réparties entre les Barons du Brewton-Parker College de Mount Vernon, dans l’État de la Géorgie, et les Senators du Suny Ulster College de New York.