Jeux de l’Acadie: rendez-vous à Saint-Jean en 2020

La 41e finale des Jeux de l’Acadie sera présentée dans la région de Saint-Jean en 2020.

Le comité de mise en candidature a obtenu l’aval de la Société des Jeux de l’Acadie et des municipalités de Saint-Jean et de Quispamsis.

L’annonce officielle a été faite mercredi matin au Centre communautaire Samuel-de-Champlain, en présence de Guy-Laine Legacé, la présidente de la Société des Jeux de l’Acadie, et des maires Don Darling (Saint-Jean) et Gary Clark (Quispamsis).

Nathalie Justason, la présidente de l’Association régionale de la communauté francophone (ARCF) de Saint-Jean, a joint sa signature lors de la ratification d’un protocole d’entente.

L’organisme de promotion de la francophonie saint-jeannoise agira en tant que chef d’orchestre de la finale, qui se tiendra du 25 au 28 juin 2020.

La ville portuaire avait déjà accueilli le rassemblement par excellence de la jeunesse acadienne en 1996 et en 2010.

«Ce qui est intéressant, c’est que plusieurs bénévoles de 2010 seront de retour dans l’équipe. Ils ont déjà vécu l’expérience des Jeux de l’Acadie, ça représente un plus pour l’organisation», a indiqué Michel Côté, directeur général de l’ARCF de Saint-Jean.

Plus de 1000 athlètes provenant des quatre coins de l’Acadie prennent part à l’événement qui nécessite l’engagement de plus de 1000 bénévoles.

«Notre équipe d’organisateurs sera présente à la 40e finale des Jeux de l’Acadie à Grand-Sault en 2019, question de ramener leurs bons coups à Saint-Jean l’année suivante», a poursuivi Michel Côté.

Le comité organisateur entend profiter des nombreuses infrastructures sportives et culturelles présentes sur le territoire de la région de Sault-Jean, dont des installations du Qplex de Quispamsis et des terrains de l’Université du Nouveau-Brunswick, à Saint-Jean.

«On parle ici de sites pouvant accueillir des compétitions sportives d’envergure nationale», a souligné Michel Côté.

Bien que voisine immédiate de Saint-Jean, la banlieue de Rothesay ne sera pas de l’aventure des Jeux en 2020.

«Les Jeux de l’Acadie en 2020 amèneront des centaines de jeunes athlètes et leurs familles dans notre région. En plus d’un impact économique significatif, cet événement mettra en valeur les communautés francophones et francophiles de Saint-Jean et fera rayonner notre riche mosaïque culturelle», a affirmé le maire de Saint-Jean, Don Darling.

La finale des Jeux de l’Acadie aura lieu cet été à Miramichi et dans la région de Grand-Sault en 2019.