Les Sags tiennent tête au Titan

Michal Ivan, German Rubtsov et Antoine Morand, du Titan d'Acadie-Bathurst, devront jouer au moins six matchs face aux Saguenéens de Chicoutimi. - Archives

Alors que bien des observateurs plaçaient le Titan d’Acadie-Bathurst en quatre ou en cinq, sa série huitième-de-finale de la LHJMQ face aux Saguenéens de Chicoutimi demandera maintenant au moins six rencontres.

Les Sags ont arraché un important triomphe de 6 à 3 sur la troupe de l’entraîneur-chef Mario Pouliot, mercredi soir, au Centre Georges-Vézina de Saguenay.

Kelly Klima, avec son deuxième de la partie, a tranché le débat à la 13e minute de la troisième période, ce qui permet aux joueurs de Yanick Jean de créer l’impasse 2-2 dans cette confrontation, qui se poursuivra vendredi soir au Centre régional K.-C.-Irving de Bathurst avant de retourner à Saguenay dimanche après-midi.

Mardi, le Titan l’avait emporté à l’arraché 3 à 2 dans le fief des Bleuets.

Les Sags ont profité de l’indiscipline du Titan en première période pour se forger une avance de deux buts malgré seulement six tirs sur le filet d’Evan Fitzpatrick. Morgan Nauss (1er) a d’abord touché la cible pendant une double mineure décernée à Liam Murphy, alors que Kevin Klima (2e) a fait mouche lorsque Olivier Galipeau était au cachot.

De son côté, Zachary Bouthillier a bloqué les 11 lancers des visiteurs durant cet engagement.

Les choses ont cependant changé en deuxième. Galipeau (2e) et Ethan Crossman (2e), à seulement 43 secondes d’intervalle, ont remis le Titan dans le match avant qu’Antoine Morand (1er), plutôt tranquille jusque là dans cette série, ne donne une priorité d’un but aux hommes de Pouliot, en fin de période.

Mais cette avance n’a duré que… 12 secondes, quand Kelly Klima a surpris Fitzpatrick alors qu’il ne restait que 61 secondes à écouler au deuxième vingt. Les tirs au but: 11-8 en faveur du Titan.

Acadie-Bathurst a survécu à un double désavantage numérique en tout début de troisième, quand le défenseur Michal Ivan a été chassé pour quatre minutes. Il a également résisté à une autre attaque à cinq des Chicoutimiens – leur 10e du match – à mi-chemin en période.

Après le but de Klima (3e) à 12:16, le capitaine Zachary Lavigne (2e) a mis le match hors de portée du Titan deux minutes plus tard. Et 40 secondes plus tard, Kevin Klima (3e) a ajouté un autre clou dans le cercueil des Guerriers du Nord.

Le Titan a dominé 32-26 au chapitre des tirs au but.