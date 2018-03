Un adversaire de taille attend le Blizzard

La promenade dans le parc est terminée. Le Blizzard d’Edmundston passe maintenant aux choses sérieuses.

La troupe de Ryan Salvis a liquidé les Timberwolves de Miramichi en quatre rencontres lors du premier tour éliminatoire de la Ligue de hockey junior des Maritimes.

On peut presque dire que la formation du Madawaska a gagné une main dans le dos, tellement leur domination a été complète.

Mais l’histoire risque d’être fort différente au deuxième tour, alors que le Blizzard (36-10-4, 76 points) se frottera aux puissants Western Capitals de Summerside (33-16-1, 67 points) en finale de la division Eastlink Nord.

En saison, le Blizzard a remporté les quatre premiers duels entre les deux équipes (dont trois par la marge d’un seul but), avant de s’incliner à deux reprises (4 à 0 le 25 janvier et 5 à 1 le 8 février à Summerside).

Les deux premiers matchs de cette confrontation quatre de sept seront disputés au Centre Jean-Daigle, samedi et dimanche dès 19h30, avant de se transporter sur l’Île-du-Prince-Édouard mardi et mercredi, à 19h00.

Le défenseur Alex Lavoie se dit parfaitement conscient du défi qui attend son équipe.

«C’est certain que ce n’est pas la même équipe que Miramichi (32-21-6, 52 points). Le jeu va être plus rapide, ça, c’est certain. Ils ont une excellente première ligne, avec TJ Shea qui a terminé au premier rang des pointeurs de la ligue cette saison», raconte-t-il.

«Ils ont une bonne équipe en général. On va utiliser nos quatre trios parce que ça doit être un effort de groupe. Ce ne sera pas l’histoire de seulement une ligne d’attaque.»

Pour le joueur acadien, la recette du succès est fort simple.

«On doit se servir de notre vitesse et aussi être robustes. Il faudra mettre la rondelle dans le fond de leur zone et donner du fil à retordre à leurs défenseurs.»

Le risque qui attend le Blizzard après le coup de pinceau passé aux Timberwolves, c’est de pécher par excès de confiance.

Aucune chance, rétorque l’ancien des Wildcats de Moncton.

«Je suis pas mal certain que cette série ne se terminera pas en quatre parties. Mais on espère que ça finisse le plus vite possible! On ne veut pas regarder trop loin en avant. Les Western Capitals, c’est une équipe qui peut nous jouer des tours. On va prendre ça un match à la fois.»

Lavoie est le premier à l’avouer, les joueurs du Blizzard s’amusent comme des petits fous cette saison.

«C’est sûr qu’on a eu une saison de rêve. On a terminé au premier rang du classement général et l’atmosphère est excellente dans l’équipe présentement. Les gars sont contents d’être là et la chimie est incroyable dans le vestiaire. Il ne faut pas perdre ça.»

D’un point de vue personnel, Alex Lavoie est comblé. Le patineur âgé de 18 ans a la chance d’évoluer dans sa ville natale, un privilège que très peu de joueurs de hockey ont.

«L’aréna (le Centre Jean-Daigle) est plein pour chaque rencontre. Les billets se vendent en moins de 30 minutes. En plus, je joue devant ma famille et mes amis. Je n’aurais pas pu demander mieux que ça.»