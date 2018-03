Baseball: Grand-Sault jouera au Québec cet été

La Ligue de baseball intermédiaire de la Vallée de la Miramichi disputera la prochaine campagne sans les Cataractes de Grand-Sault. Ces derniers ont opté de joindre les rangs de la Ligue de baseball senior Puribec du Bas-Saint-Laurent, un circuit qui compte déjà dans ses rangs les Républicains Sports Experts d’Edmundston depuis la saison 2013.

Le joueur-entraîneur des Cataractes, François St-Amand, explique ce changement de cap par une combinaison de petites choses.

«Principalement, c’est en raison des déplacements, affirme-t-il. Ça fait 16 ans que nous nous tapons le chemin des Ressources et nous en avions assez. Même qu’en finale, l’an dernier, notre véhicule a frappé un orignal. Nous avons été chanceux que personne ne soit blessé.»

«Par contre, ça nous a incité à en discuter entre nous et les gars se sont demandés pourquoi nous persistions à faire autant de voyagement. Est-ce que ça valait la peine de risquer notre vie sur une route qui n’est pas toujours sécuritaire?», raconte St-Amand.

«Finalement, nous avons décidé de demander une année sabbatique. Nous protégeons ainsi notre place si jamais ça ne fonctionne pas dans la Ligue Puribec. Nous avons quand même plusieurs beaux souvenirs dans la Vallée de la Miramichi. Nous avons remporté plusieurs championnats et pris part à la finale dans 13 de nos 16 saisons», dit-il.

«Cela dit, la possibilité de développer une rivalité naturelle avec les Républicains d’Edmundston est tentante. Qui plus est, nous allons enfin avoir la possibilité de disputer des matchs en semaine, chose qui était impossible dans l’autre ligue. Nous avons plusieurs pères de famille dans l’équipe et avec les enfants ce sera bien de jouer parfois en semaine pour faire des activités familiales les week-ends. Ça fait que tout ça mis ensemble explique notre décision», révèle-t-il.

Les Cataractes se présenteront dans le nouveau circuit avec le même club, dont près d’une dizaine de vétérans qui jouent ensemble depuis déjà une quinzaine d’années. Outre St-Amand, les frères Mathieu et Éric Moreau, François Fortier, Rico Proulx et Marc Michaud, entre autres, seront de l’aventure.

Compétitifs?

Les Cataractes sauront-ils se débrouiller dans le circuit Puribec? François St-Amand est d’avis que oui.

«C’est une question que nous nous sommes posés avant de demander à joindre cette ligue, souligne-t-il. Même que nous sommes allés voir des matchs pendant les séries éliminatoires. Et de ce que nous avons pu voir, il est possible que les lanceurs soient un peu plus bons.»

«En même temps, nous en avons affronté de très bons dans l’autre ligue. Un Yan Rail, quand il est au sommet de son art, c’est quelque chose. Et il y a aussi de très bons lanceurs avec Miramichi. Sans oublier Rémi Légère avec les Aigles de Tracadie. Nous n’avons d’ailleurs toujours pas digéré notre élimination en 17 manches en 2016 contre lui», mentionne-t-il en riant.

«Honnêtement, je crois que nous serons en mesure de nous débrouiller. Nous avons disputé deux parties hors-concours contre Edmundston il y a deux ans et nous avions gagné les deux matchs. Je sais bien que les Républicains n’ont pas une équipe de tête dans la Ligue Puribec, mais le baseball demeure le baseball. Et nous allons nous présenter là-bas en misant sur notre défensive et sur la qualité de nos lanceurs», ajoute François St-Amand.

Les Cataractes auront l’honneur de démarrer les activités de la 40e saison du Circuit Puribec en affrontant les Républicains le vendredi 19 mai.

Les autres équipes de la ligue sont le CIEL-FM de Rivière-du-Loup, le Marché IGA Desrosiers de Matane, le Shaker de Rimouski, le CMB de Trois-Pistoles, les Braves du Témiscouata et le CHOX-FM 97,5 de La Pocatière.