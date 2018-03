Le Titan pousse les Saguenéens au bord du gouffre

Zachary Bouthillier a beau multiplier les arrêts, quand les hommes de Mario Pouliot sont affamés comme ils l’ont été vendredi soir, ils sont dans une classe à part.

Dans un match complètement à l’avantage des locaux, le Titan d’Acadie-Bathurst a triomphé 4 à 1 devant les Saguenéens de Chicoutimi pour prendre du même coup les devants 3-2 dans la série, au grand plaisir des 3524 bruyants spectateurs réunis au Centre régional K.-C.-Irving.

N’eut été de Bouthillier, encore une fois phénoménal devant son filet avec 47 arrêts, le Titan aurait pu l’emporter par une marge de sept ou huit buts.

Jeffrey Viel (2e, 3e-FD) a été la vedette offensive de la rencontre avec deux buts et une passe. Le capitaine a disputé un très grand match. Il a terminé la rencontre avec huit tirs au but, quatre mises en échec et un différentiel de +3.

Adam Holwell (1er) et Jordan Maher (2e) ont enfilé les autres buts du Titan. Kevin Klima (4e), sur une échappée, a été le seul à faire scintiller la lumière rouge pour les visiteurs. Evan Fitzpatrick a empoché la victoire en réalisant 23 arrêts.

La série se poursuit dimanche après-midi, à compter de 17h (heure de l’Atlantique), au Centre Georges-Vézina. Les Saguenéens feront alors face à l’élimination. Si une septième rencontre s’avère nécessaire, elle sera disputée mardi à 19h au Centre régional K.-C.-Irving.