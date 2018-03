Rondelles d’Or: deux nominations pour Noah Dobson

Le défenseur Noah Dobson est en nomination pour deux trophées prestigieux au Gala des Rondelles d’Or qui sera présenté mercredi à la salle de spectacle L’Étoile de Brossard.

Le numéro 53 du Titan d’Acadie-Bathurst est d’abord en lice pour le trophée Émile-Bouchard remis au meilleur défenseur du circuit en compagnie de son coéquipier Olivier Galipeau et de Charles-Édouard d’Astous, de l’Océanic de Rimouski.

Dobson est également nominé pour le prix du plus bel espoir professionnel, ainsi que Filip Zadina, des Mooseheads de Halifax, et Joe Veleno, des Voltigeurs de Drummondville.

«C’est un grand honneur, s’est exclamé Dobson, vendredi après-midi. Il y a plusieurs excellents défenseurs dans la ligue qui auraient pu être mis en nomination. Même chose pour cette nomination pour le meilleur espoir. Plusieurs gars auraient pu se retrouver dans cette liste et c’est très flatteur. Mais pour l’instant, la seule chose qui a vraiment de l’importance à mes yeux, c’est la chasse pour le coupe du Président.»

Par ailleurs, Sylvain Couturier ne figure pas parmi les candidats pour le trophée Maurice-Filion qui récompense le meilleur directeur général de l’année. Serge Beausoleil, de l’Océanic, Dominic Ducharme, des Voltigeurs, et Joël Bouchard, de l’Armada de Blainville-Boisbriand, lui ont plutôt été préférés.

À noter que les trois mêmes hommes sont aussi les finalistes pour le trophée Ron-Lapointe pour le meilleur entraîneur de 2017-2018.

D’autre part, le trophée Michel-Brière (joueur le plus utile) sera remis à l’un des candidats suivants, soit Vitali Abramov, des Tigres de Victoriaville, Samuel Harvey, des Huskies de Rouyn-Noranda, et Alex Barré-Boulet, de l’Armada.

Notons que Barré-Boulet est déjà assuré du trophée Jean-Béliveau pour son championnat des pointeurs.

Parlant de Harvey, il est déjà assuré de mettre la main sur le trophée Jacques-Plante pour avoir présenté la meilleure moyenne de buts alloués.

Le gardien Colton Ellis et l’attaquant Alexis Lafrenière, tous deux de l’Océanic, sont de leur côté en nomination pour le trophée de la recrue par excellence.

Jakob Pelletier, des Wildcats de Moncton, est en nomination pour le trophée Frank-J.-Selke remis au joueur le plus gentilhomme et efficace.Otto Somppi, des Mooseheads de Halifax, et Joël Teasdale, de l’Armada, sont les deux autres nominés.

Thomas Grégoire, du Phoenix de Sherbrooke, Charles-Édouard D’Astous, de l’Océanic, et Vincent Tremblay-Lapalme, des Saguenéens, sont en nomination pour le trophée humanitaire et implication communautaire.

Le héros du dernier Championnat mondial junior, Drake Batherson, de l’Armada, est en nomination pour le trophée Paul-Dumont remis à la personnalité de l’année en compagnie de Dominic Ducharme, des Voltigeurs, et Alexis Lafrenière, de l’Océanic.

Enfin, Alexandre Alain, de l’Armada, Matthew Welsh, des Islanders de Charlottetown, et Antoine Samuel, des Remparts, sont les nominés pour le trophée Marcel-Robert (joueur-étudiant par excellence).

Plusieurs autres trophées ont déjà été décernés au début des séries éliminatoires: Guy-Carbonneau (meilleur attaquant défenseur): Samuel Dove-McFalls, de l’Océanic; Kevin-Lowe (défenseur défensif): Tobie Paquette-Bisson, de l’Armada; Robert-Lebel (meilleur moyenne de buts alloués-équipe): Océanic; Jean-Rougeau (champions de la saison régulière): Armada; Luc-Robitaille (meilleure équipe offensive): Voltigeurs; Raymond-Lagacé (recrue défensive de l’année): Colton Ellis, de l’Océanic; Michel-Bergeron (recrue offensive de l’année): Alexis Lafrenière, de l’Océanic.

Dans un autre ordre d’idée, la Ligue canadienne de hockey a annoncé que les organisations de Sherbrooke et de Drummondville seront les hôtes de deux matchs de la Série Canada-Russie CIBC qui sera disputée du 5 au 15 novembre. Les quatre autres duels de la série auront lieu à Kamloops et à Vancouver, pour la WHL, ainsi qu’à Sarnia et à Oshawa, pour l’OHL.