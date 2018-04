Cette fois, le Blizzard a résisté

Le Blizzard d’Edmundston et les Western Capitals se donnent rendez-vous mardi et mercredi, à Summerside. - Collaboration spéciale: Olivier Chiasson

Cette fois-ci, le Blizzard d’Edmundston a résisté!

Après avoir échappé une avance de deux buts samedi, la troupe de l’entraîneur-chef Ryan Salvis est parvenu à conserver son avance dimanche pour l’emporter 3 à 2 sur les Western Capitals de Summerside, au Centre Jean-Daigle d’Edmundston.

Le Blizzard crée donc l’égalité 1-1 dans la finale quatre de sept de la division Eastlink Nord de la Ligue de hockey junior des Maritimes.

Cette confrontation se déplace maintenant à Summerside pour les deux prochains duels, mardi et mercredi.

Edmundston s’est donné une priorité de deux buts en fin de première période, quand Logan Johnston et Kyle Ward ont déjoué le gardien Dominik Tmej en seulement 11 secondes d’intervalles.

Alexandre Jacob a ajouté son grain de sel en deuxième, mais Cam Roberts a réduit l’écart à deux buts avant que les deux équipes ne retournent au vestiaire.

Brodie MacMillan a ajouté du stress dans l’amphithéâtre quand il a surpris le gardien du Blizzard, François Asselin, à la huitième minute de jeu au dernier tiers. Le portier a été ensuite intraitable, bloquant un total de 14 tirs des Western Capitals dans cet engagement.

Samedi, Chris Chaddock a brisé l’égalité avec seulement 52 secondes à écouler en troisième période et a donné aux Western Capitals un gain de 5 à 4 sur le Blizzard, au Centre Jean-Daigle d’Edmundston.

Le Blizzard laissé filer une priorité de deux buts en deuxième période. Vincent Rioux et Liam Leonard (son deuxième de la partie) avaient donné une avance de 3 à 1 aux locaux en l’espace de 84 secondes. Mais Brodie MacArthur, en avantage numérique, et Jesse Annear, moins de quatre minutes plus tard, ont ramené les deux formations à la case départ.

Gabriel Vanier a redonné l’avance au Blizzard en début de troisième, sauf que MacArthur, encore en supériorité numérique, a réussi à déjouer le gardien Myles Hektor.

Cam Roberts a été l’autre buteur de Summerside, qui a été dominé 24-46 au chapitre des tirs au but. Le gardien Alex Bishop a même cédé sa place à son adjoint Dominik Tmej à mi-chemin dans la rencontre, après le filet de Leonard.

Dans la finale de la division Eastlink Sud, les Mariners de Yarmouth ont remporté le premier match 6 à 3 sur les Lumberjacks de South Shore, samedi soir. Le deuxième affrontement est programmé pour lundi soir, à South Shore.

Logan Timmons a brillé pour les vainqueurs, avec deux buts et deux passes. Mateo Short a inscrit un doublé pour les perdants.