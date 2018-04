Le Titan passe enfin au deuxième tour

Le Titan d’Acadie-Bathurst et Liam Murphy (61) ont dû travailler d’arrache-pied pour venir à bout des Saguenéens de Chicoutimi et du gardien Zachary Bouthillier. - Collaboration spéciale: Emmanuelle Parent

Les Saguenéens de Chicoutimi ont été des adversaires coriaces, mais le Titan d’Acadie-Bathurst a finalement eu le dernier mot dans une série plus serrée que ne le prédisaient les experts.

Une poussée de cinq buts sans riposte a permis aux hommes de Mario Pouliot de signer une victoire de 5 à 1, dimanche au Centre George-Vézina.

Avec ce gain convaincant, les Néo-Brunswickois remportent ce duel de premier tour éliminatoire de la LHJMQ en six rencontres (4-2).

Ethan Crossman (3e), Jeffrey Viel (4e), Adam Holwell (2e), Liam Murphy (1er) et Samuel Asselin (2e) ont réussi les buts des gagnants.

Vincent Tremblay-Lapalme (2e) a été le seul à parvenir à déjouer le gardien vainqueur, Evan Fitzpatrick.

Le pilote du Titan donnait beaucoup de crédit à son adversaire après la victoire de dimanche.

«Il y a peut-être des gens qui s’attendaient à une série facile, mais j’avais dit que ce serait difficile dès le début. Les Saguenéens ont battu les bonnes équipes de la ligue les unes après les autres en deuxième moitié de saison» fait-il remarquer.

«C’est une équipe bien dirigée, qui compétitionne chaque soir, et qui avait dans ses rangs le quatrième meilleur pointeur de la LHJMQ cette saison (Kevin Klima). On avait beaucoup de respect pour eux.»

Sauf que la crème a inévitablement refait surface en cours de route.

«Peut-être qu’on n’était pas aussi concentré au début de la série qu’on l’a été à la fin de la saison. Mais pour les rencontres cinq et six, notre mise au point était au bon endroit et nous avons bien utilisé nos qualités.»

Les joueurs du Titan auront maintenant une petite pause, avant de connaître leur adversaire du prochain tour.

«On a hâte de s’asseoir avec nos joueurs pour faire un bilan de tout ça et de voir ce qu’on a appris de cette série-là. C’est ça qui est important pour nous. Même si on dominait outrageusement au niveau des tirs au but et des chances de marquer, chaque match a été serré.»

Cela dit, l’entraîneur admet que tout n’est pas parfait dans le jeu de son équipe.

«On a encore des choses à travailler, mais en général, j’ai bien aimé les deux dernières rencontres. Je pense que le trio de Samuel L’Italien, Liam Murphy et Ethan a été très bon. Jordan Maher joue aussi du très bon hockey présentement, tout comme Jeffrey Viel», souligne-t-il.

«Quand on regarde la série, le trio formé de Mitchell Balmas, Antoine Morand et German Rubtsov a marqué un seul but. Ils ont travaillé fort, mais c’est certain qu’on s’attend à ce que ces gars-là produisent plus.»