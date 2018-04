Les Flyers s’en vont au tournoi de la Coupe Telus

On aurait très bien pu croire qu’il s’agissait d’un cruel poisson d’avril. Mais non, c’est la réalité. Les Flyers de Moncton sont champions de l’Atlantique et s’en vont au tournoi de la Coupe Telus!

Pourtant, tout avait bien mal débuté pour l’équipe de John DeCourcey en fin de semaine, rossée 7 à 0 par les Maple Leafs de St. John’s lors de son premier match de la compétition, jeudi.

Mais après des victoires aux dépens des Major Midgets Subaru de Dartmouth, du Wild de Kensington et du Wolfpack de Cole Harbour, les Néo-Brunswickois se sont retrouvés en finale de l’Atlantique, dimanche après-midi.

Cette rencontre présentée au Sportsplex de East Hants (Nouvelle-Écosse) allait offrir aux amateurs de hockey un très grand spectacle.

À égalité 2 à 2 après trois périodes, le titre allait se décider en deuxième prolongation dans ce duel entre Moncton et Dartmouth.

Un but de Cole Stewart allait finalement offrir aux Flyers un triomphe de 3 à 2 et un voyage au Championnat canadien de hockey midget majeur (la Coupe Telus), qui aura lieu du 23 au 29 avril à Sudbury, en Ontario.

C’est la troisième fois de son histoire que Moncton participera à cette compétition d’envergure nationale.

Il va sans dire que les joueurs des Flyers avaient le coeur à la fête après ce match incroyable.

«Tout le monde est en train de célébrer. On a fait face à beaucoup d’adversité durant le tournoi, mais on a travaillé en équipe et tout le monde a fait son travail», raconte le défenseur acadien Lukas Cormier.

Le patineur âgé de 15 ans a bien failli trancher le débat en prolongation, mais son tir a touché la barre horizontale.

Selon lui, la défaite de 7 à 0 contre les Maple Leafs a semblé rassembler tout le monde.

«Ce n’était pas le début qu’on voulait, mais on a continué à pousser et à travailler. On n’a pas laissé cette défaite affecter notre confiance» affirme-t-il.

Ce retour en force les a bien servis en finale, puisque les Flyers tiraient de l’arrière par deux buts en deuxième période.

«On savait qu’il restait encore beaucoup de temps à jouer et on savait qu’on pouvait marquer des buts. C’est sans doute mon plus beau souvenir dans le hockey jusqu’à maintenant», lance Lukas Cormier, qui en sera à un premier championnat canadien.

L’entraîneur-chef John DeCourcey savourait aussi le moment.

«Je suis très fier de mes joueurs. Je pense que le fait de perdre 7 à 0 lors du premier match a été un réveil brutal pour tout le monde, mais aussi un bon coup de pied au derrière. Les jeunes ont très bien répondu par la suite», explique-t-il.

«Dans ce genre de compétition, nous avons le dos au mur chaque jour et toutes les parties sont comme un septième match d’une série. Même si on tirait de l’arrière 2 à 0, nous n’avons jamais abandonné. Nos joueurs croyaient vraiment que s’ils continuaient à travailler de la bonne façon, tout allait tourner en leur faveur.»

Les joueurs des Maple Leafs, eux, ont dû se demander s’il s’agissait d’un vilain poisson d’avril…