Les Wildcats poussent l’Océanic à la limite!

Dylan Seitz n’a probablement jamais marqué un but aussi important dans sa jeune carrière.

À mi-chemin en troisième période, le numéro 17 a accepté une passe de Brady Pataki, avant de loger la rondelle au-dessus du bras du gardien Colton Ellis.

Il venait de donner aux Wildcats de Moncton une victoire de 2 à 1 sur l’Océanic de Rimouski, dimanche après-midi, devant près de 4000 spectateurs en délire au Colisée de Moncton.

Il y aura donc un septième match dans cette série huitième-de-finale que tous les experts prévoyaient expéditive!

Le gardien Mark Grametbauer, qui a stoppé 40 des 41 tirs de l’adversaire, a été l’autre grand responsable de cette importante victoire.

Jonathan Aspirot a réussi l’autre but des Wildcats, alors que Denis Mikhnin a été le seul à toucher la cible dans une cause perdante du côté des visiteurs.

Le gain permet à l’équipe de Darren Rumble de forcer la présentation d’un ultime match, mardi soir à Rimouski.

«C’est tout un feeling de pousser cette série à la limite de sept parties», raconte Seitz , un patineur américain.

«On est très fier de nous, mais rien n’est encore terminé. Personne ne s’attendait à une longue série, mais dans le vestiaire, nous n’avions aucun doute qu’on pouvait rivaliser avec n’importe quelle équipe dans la ligue. On est en train de le prouver présentement.»

Seitz a parlé du bel effort de son coéquipier Brady Pataki sur la séquence qui a mené à son but victorieux.

«Brady a fait une belle feinte avant de me passer la rondelle. Je me suis fermé les yeux et j’ai tiré au but! J’ai juste entendu tout le monde crier», lance-t-il en riant.

Le gardien Mark Grametbauer a pour sa part souligné le travail de ses défenseurs, qui ont bloqué pas mal de tirs dimanche.

«Les gars ont fait tout un travail défensivement. Ils m’ont permis de voir la plupart des tirs de l’autre équipe», explique-t-il.

Un peu plus loin, l’entraîneur-chef Darren Rumble semblait soulagé.

«Chaque fois que nous avons eu le dos au mur dans cette série, nous avons bien réagi. Je savais que mes joueurs allaient rebondir», affirme-t-il.

«C’est une équipe (l’Océanic) qui ne fait pratiquement jamais d’erreurs en défensive. Quand on obtient une chance de marquer, il faut vraiment en profiter. C’est ce que nous avons fait dans ce sixième match.»

Son homologue Serge Beausoleil s’est porté à la défense de sa jeune formation, malgré le revers.

«Le match aurait pu aller d’un bord comme de l’autre. Ce fut un vrai bon match des séries», avance-t-il.

«Ce sont deux équipes qui sont au coude à coude au niveau du talent. Nos jeunes vivent une très belle expérience présentement», ajoute le pilote de l’Océanic.

La septième rencontre de ce bras de fer sera présentée mardi soir au Colisée Financière Sun Life de Rimouski à compter de 20h30 (heure des Maritimes).

Grametbauer-Beausoleil: la guerre de mots est déjà chose du passé

La petite guerre de mots entre l’entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil, et le gardien des Wildcats de Moncton, Mark Grametbauer, ne s’est pas poursuivie après la sixième rencontre, dimanche à Moncton.

Beausoleil aurait déclaré, après la rencontre de vendredi à Rimouski, que c’était à cause de leur gardien que les Wildcats avaient perdu cette rencontre et qu’il ne méritait pas d’avoir un poste de partant la saison prochaine.

Questionné à ce sujet dimanche, l’entraîneur de l’Océanic a tenu à préciser ses propos et sa pensée.

«Je pense que Grametbauer a joué un très bon match. Il a été très bon dans la série jusqu’à maintenant. Mes commentaires ne visaient pas personnellement le jeune homme. Je parlais vraiment de la saison régulière», explique-t-il.

«Il fait très bien ça en séries, mais dans votre lecture, qu’est-ce qui fait que les Wildcats ont terminé au 14e rang dans la LHJMQ cette saison?»

Beausoleil a offert des excuses pour ses commentaires à propos de l’avenir de Grametbauer à Moncton.

«Ce sera la décision de Roger (Shannon) et de Darren (Rumble), pas la mienne.»

Pour le principal intéressé, il s’agit d’une tempête dans un verre d’eau.

«Pour être honnête avec toi, je n’ai pas vraiment lu ses commentaires. Je me suis tenu loin des médias sociaux pour me concentrer sur la tâche que j’avais devant moi», mentionne le portier âgé de 19 ans.

«J’ai eu ma routine habituelle et toute mon attention a été portée sur les rondelles que je devais arrêter dans ce match important.»

L’entraîneur-chef des Wildcats, Darren Rumble, n’a pas voulu entrer dans la danse. Il a préféré passer son tour.

«Je ne ferai aucun commentaire là-dessus.Tout ce qui nous intéressait, c’était de gagner le sixième match.»

Mark Grametbauer a bloqué 40 des 41 tirs de l’Océanic pour mériter la première étoile de la rencontre.